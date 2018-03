Stiri pe aceeasi tema

- "Cand vorbim de reintregirea Romaniei, nu vorbim de unirea Republicii Moldova cu Romania, ci de revenirea Basarabiei la tara-mama, iar, daca in urma cu 100 de ani a existat o generatie care a putut sa faca asta, nu vad de ce astazi generatia care e aici, in sala aceasta, nu poate face acelasi lucru",…

- Parlamentul s-a reunit, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, prilej care a dus la discursuri despre situatia din urma cu 100 de ani si cea de acum. Seful statului, Klaus Iohannis, a lipsit.

- "Salut vorbele frumoase si declaratiile care s-au facut astazi, dar ma gandesc ca, daca cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorba frumoasa din ultimii 28 de ani, astazi ar fi fost cea mai bogata tara din Europa. Din acest motiv vreau sa fac, cu acest prilej, un apel ca proiecte importante…

- "Nadajduiesc ca vom gasi curajul, la Bucuresti, ca si la Chisinau, de a lua o asemenea decizie. Numai lipsa de incredere in propria noastra capacitate de a construi impreuna o natiune democratica, libera si indivizibila ne poate impiedica sa ne punem si noi semnaturile pe un act al unirii", a sustinut…

- "Astazi, datoria de a-i sprijini pe fratii nostri din afara frontierelor Romaniei nu trebuie sa cunoasca limite, nici conditionari. La 100 de ani de la Marea Unire, dupa tragedii greu de descris in cuvinte, Coroana romana continua sa sprijine aspiratiile europene ale Republicii Moldova. Ultimii ani…

- "O spun deschis, simplu si explicit - eu vreau sa ne unim cu Moldova! Vreau sa fim impreuna in Europa, dar ca o singura natiune. Romania a fost puternica atunci cand a fost unita. Si va fi unita. Si va fi puternica. Acesta este idealul nostru. Acesta este idealul acela de a ne afirma in istorie ca…

- In lipsa sefului statului, dar cu invitati precum presedintele Legislativului de la Chisinau, Patriarhul Daniel si Custodele Coroanei, Margareta, la Parlament este in plina desfasurare, la momentul de fata, o sedinta solemna, in ziua in care marcam un secol de la Unirea Basarabiei cu Romania. La eveniment…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”.

- "Astazi se implinesc o suta de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. A fost primul pas istoric catre Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Este primul mare eveniment pe care-l aniversam in anul Centenarului. Unirea Basarabiei cu Romania s-a infaptuit in condiții dramatice, cand supraviețuirea…

- La 27 Martie se implinesc 100 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, infaptuita de Sfatul Tarii de la Chisinau la 27 martie 1918. Basarabia a fost atunci prima provincie care a cerut unirea cu Tara-mama. A urmat Bucovina la 27 noiembrie 1918 si Transilvania la 1 decembrie 1918, facand Romania Mare.

- Pe 27 martie 1918 Sfatul Tarii a votat unirea Basarabiei cu Romania, Basarabia fiind astfel prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu Romania. Au urmat celelalte provincii romanești – Ardealul, Crișana, Banatul, Maramureșul și Bucovina – spre sfarșitul anului 1918, fiind creata Romania Mare.

- Parlamentul se reuneste, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, potrivit Agerpres. La eveniment, care va incepe la ora 10.00, și-au confirmat prezența principesa Margareta, Custodele Coroanei, care va sustine un ...

- Sedinta solemna in Parlamentul de la Bucuresti, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. La eveniment sunt invitati reprezentantii tuturor institutiilor din Romania.

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…

- Vicepreședintele filialei Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor, col. (r) Mihai Purcaru a participat recent la Constanța la Conferința naționala „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania (27 martie 1918), primul pas spre Marea Unire”. Tema prezentata a fost un scurt rezumat al lucrarii sale…

- O manifestare emotionanta a avut loc sambata, 24 martie, la Muzeul de Istorie din Bacau, organizata de Asociatia Refugiatilor din Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, Grupul de Initiativa Basarabeana si Colegiul National „Vasile Alecsandri”, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania”. Vernisajul va avea loc joi, 29 martie a.c., incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Publicul care va vizita aceasta…

- Parlamentul se va reuni in sedinta solemna pe data de 27 martie cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Decizia a fost luata, marți de Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. Potrivit documentului, in cadrul sedintei solemne va fi dezbatuta si adoptata…

- Sedinta solemna va avea loc pe data de 27 martie, la ora 10.00. "Am aprobat memorandumul referitor la desfasurarea sedintei solemne a celor doua Camere din ziua de 27 martie, care va marca 100 de ani de la alipirea Basarabiei de Romania", a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca vrea sa organizeze, pe 27 martie, o sedinta solemna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Satul natal al președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a votat sambata o declarație simbolica de unire cu Romania. Astfel, peste 500 de localnici din Sadova, printre care și primarul și mai mulți consilieri, și-au pus semnatura pe document. Localitatea aflata in raionul Calarași a beneficiat direct…

- Alianța pentru Centenar a reușit in demersul sau de a impune pe ordinea de zi a actualei legislaturi a Parlamentului Romaniei sa marcheze oficial Ziua Unirii Basarabiei cu Țara. Aleșii au votat marți organizarea unei ședințe solemne a camerelor reunite ale Parlamentului in ziua de 27 martie. Cele peste…

