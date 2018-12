Dan Barna, despre şansele moţiunii de cenzură: Am un optimism temperat ”Am un optimism temperat. Continuam discutiile si cu parlamentari din majoritate pentru a incerca sa strangem majoritatea necesara pentru ca motiunea sa treaca. Cu siguranta vineri va fi depusa la secretariat motiunea de cenzura”, a declarat Dan Barna, potrivit News.ro. El a precizat ca sunt discutii si cu UDMR. ”Am avut o discutie cu dl Kelemen Hunor, am discutat diverse scenarii. Pozitia UDMR o cunoasteti - se vor decide in ziua anterioara votului asupra pozitiei pe care o vor avea. Stiu ca au cerut un mod repetat un nume de premier, miza este insa in a muta acest guvern de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

