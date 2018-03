Dan Barna, despre protestele USR din Parlament Liderul USR a discutat și despre șicanele din Parlament, indreptate spre coaliția de guvernare. USRiștii au organizat mai multe proteste in Parlament, au pus muzica in comisia speciala pentru legile justiției și au realizat mai multe filmari care au ajuns apoi virale. Barna: „Ceea ce se intampla in Parlament este total necunoscut societații" Barna: „Ceea ce sein Parlament estesocietații" Dan Barna a dezvaluit faptul ca inițiativele de acest gen a USR au ajutat cetațenii sa cunoasca exact ceea ce se petrece in Parlament. Liderul USR nu regreta nimic și pare ca continua aceeași strategie, fiind incurajat chiar de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Fostul premier Victor Ponta vine vine cu o noua replica dupa acuzațiile formulate, marți seara, de Liviu Dragnea la Antena 3 privind modul in care a fost format guvernul Ponta in 2012, dupa caderea Cabinetului Mihai Razvan Ungureanu. Citește și: Dragnea, despre Ponta: „A facut Guvernul intr-o…

- Daniel Zamfir este omul care a luptat pentru ca romanii sa fie liberi, adica i-a ajutat pe oamenii striviți de datorii sa poata sa-și duca liniștiți traiul mai departe. S-a razboit cu bancile, a fost atacat crunt doar-doar o va lasa mai moale cu demersurile sale și iata ca a ieșit invingator. Chiar…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea a deschis un subiect care ii aduce aminte președintelui PSD, Liviu Dragnea, de oamenii care l-au ajutat sa ajunga la varful politicii. Printr-un mesaj distribuit pe Facebook, generalul ofera doua exemple ilustrative despre influența sa asupra carierei…

- "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele grave catre care Romania se indreapta sub actuala guvernare PSD-ALDE. Loviturile aduse luptei anti-coruptie si masurile care afecteaza independenta justitiei dau Romania puternic…

- Întrebata daca va coopera cu democratii în cazul în care Vlad Plahotniuc se retrage din politica, liderul PAS, Maia Sandu, a declarat ca presedintele PDM nu are intentia de a se retrage de bunavoie din politica, pentru ca asta ar însemna „justitia sa-l ajunga din urma”. …

- Omul de televiziune și actorul Florin Calinescu este de parere ca ar fi un scenariu „apocaliptic” daca liderul PSD Liviu Dragnea ar obține dreptul legal de a candida la președinția Romaniei sau de a deveni premier. Intr-un live publicat pe pagina sa de Facebook , acesta spune ca ar lua in calcul…

- „Protestele pot fi, așa cum știți, de doua feluri. Oameni care habar nu au de ce protesteaza și daca ii veți intreba pe mulți dintre ei, cred ca habar n-au și oameni care sigur, sunt puși de sistemul care a a creat toata aceasta nebunie in Romania, ca sa protesteze, deci este foarte simplu (...)…

- Mii de oameni se mobilizeaza pe Facebook pentru noi proteste fata de decizia ministrului Justitiei de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In Capitala oamenii se vor aduna in Piata Victoriei. Mai mult, proteste au fost convocate pe retelele de socializare si pentru duminica, in Bucuresti si…

- Liderul liberal Ludovic Orban afirma ca in aceasta seara s-a putut vedea ca ministrul Justitiei Tudorel Toader este de fapt avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere, el considerand ca nu e totul pierdut, pentru ca exista CSM, presedintele, PNL si oamenii care protesteaza in…

- Aproximativ 500 de persoane au participat joi seara la Sibiu la o manifestare spontana de sustinere a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, acestia marsaluind pe principalele bulevarde din oras. Oamenii au purtat steaguri si pancarte cu mesaje precum: "DNA te vom…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko, face apel catre forțele politice din Republica Moldova sa se dezica de fenomenul presiunii asupra diferitor oameni la nivel local, regional, din motive politice sau din alte interese. Apelul a fost facut în cadrul emisiunii unei emisiuni…

- Declaratiile sefei DNA au provocat reactii diferite pe scena politica. Presedintele Senatului a fost vehement si a subliniat ca Laura Codruta Kovesi nu vede problemele din propria institutie.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat ca decizia va fi luata dupa un referendum inter in sanul partidului. Acesta nu a exclus posibilitatea ca Dacian Cioloș sa fie candidatul USR pentru funcția de președinte al Romaniei. Alina Gorghiu a reacționat pe pagina sa personala…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, neaga acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD, Liviu Dragnea. Ponta spune ca daca se dovedește ca el a fost denunțator in dosarul in care este cercetat Dragnea, este pregatit sa iși dea demisia din Parlament și sa renunțe la politica. Victor Ponta,…

- Sunt sute de mii de oameni au fost in strada la Atena. Oamenii s-au adunat in piata Syntagma din fata Parlamentului pentru a se opune folosirii denumirii de „Macedonia" de catre fosta republica iugoslava.

- Fondatorii principalelor platforme care au initiat cele mai mari miscari de strada de dupa Revolutie, au explicat, care este mecanismul desfasurarii unui protest de amploare sau cum se stabileste locul si data.

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- Liderul județean al PNL, Ioan Turc, i-a solicitat primarului Ovidiu Cretu sa faca publice toate datele privitoare la recenta deplasare pe care acesta a efectuat-o in Germania. „Solicit primarului municipiului Bistrita sa dea publicitatii programul oficial al vizitei in Germania, la ce eveniment sau…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, in care precizeaza ca oamenii politici de atunci au dat dovada de intelepciune, trecand peste toate neintelegerile, actiunea lor politica fiind un exemplu pentru acum. „In urma cu 159 de ani, romanii…

- Unul dintre marii absenti de la ceremoniile de Ziua Unirii Principatelor, Liviu Dragnea, iese la rampa pe Facebook. Liderul PSD a transmis romanilor un scurt mesaj."In urma cu 159 de ani, romanii au așezat piatra de temelie a marelui vis național: #UNIREA. Oamenii politici de atunci…

- Liviu Dragnea, despre protestul din 20 ianuarie. Liderul PSD a precizat luni ca la protestele de sambata au participat 25.000 de manifestanți și nu 70.000, conform evaluarilor oficiale pe care le-a consultat. Dragnea a menționat ca nu trebuie ca el trebuie sa dea un raspuns cu privire la nemulțumirile…

- Un jandarm lovește un batran la protestul din 20 ianuarie. Polițistul Marian Godina a facut publica o inregistrare de la protestele din Capitala, unde un jandam a fost surprins in timp ce lovește in manifestanți. Proteste in București in data de 20 ianuarie . In București au ieșit in strada peste 30.000…

- Cazul unei batrane din Navodari care traieste pe strada a emotionat multi oameni, care nu au putut sa ramana indiferenti. Luiza Rosentzveig, fondatoarea Asociatiei Caritatea din Constanta, a postat pe Facebook fotografii cu femeia imbracata foarte gros, care sta afara, in ger, si vinde caciuli si manusi…

- Acesta s-a referit la faptul ca Ludovic Orban, liderul PNL, și Dan Barna, liderul USR, au mers la Palatul Cotroceni, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, cu varianta alegerilor anticipate. Remus Borza a declarat ca, daca aceasta criza s-ar fi prelungit și am fi ajuns la alegeri anticipate,…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, afirma ca presedintele Klaus Iohannis are "indreptatirea si (...) obligatia politica" sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit "inapta" pentru guvernare. "Eu cred ca Iohannis…

- Tutuianu (PSD): O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, spune ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern din partid și avertizeaza canoua schimbare de guvern ar fi o sinucidere…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dâmbovita și fost ministru al Apararii, spune ca o noua schimbare de Guvern "ar fi sinucidere politica" pentru social-democrati si se declara "îngrijorat" cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea…

- Superstitiile, miturile si povestile din batrani inca ne bantuie. Dovada? O discutie intre mai multe mamici, pe Facebook. Ingrijorata, o femeie a cerut parerea altor femei, dupa ce i s-a spus ca nu este bine sa mearga la inmormantari daca este insarcinata.

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018. Asta inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor. De asemenea, a mai decis majorarea ratei…

- Reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului (DMPDC) va indeamna sa anunțați oamenii legii, la numarul 902, daca vedeți pe strada copii nesupravegheați sau care cerșesc. „Ulterior angajații Inspectoratului de poliție, dupa identificarea copilului in strada, vor anunța autoritatea…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- ”Echipa noastra se mareste - Adriana Stoian este noul director de comunicare al USR. Anul nou a venit cu oameni noi in echipa USR. Din luna ianuarie ni se va alatura Adriana Stoian, noul director de comunicare al partidului Uniunea Salvati Romania. Adriana Stoian are aproape 20 de ani de presa de…

- Oamenii au inceput sa se adune in fața scenei inca de la ora 22, pentru a asista la programul propus in acest an de municipalitate, deschis in acest an de Ansamblul “Doina Banatului”. Dupa ora 23 a fost randul trupei Lambrino sa incalzeasca și mai tare atmosfera, iar dupa alte…

- Am ajuns la finalul unui an complicat, complex, un an incarcat cu evenimente sociale, politice, culturale și sportive. A fost anul marcat de protestele #rezist, de decizii politice fara precedent și de dispariția unor personalitați marcante. Am plans și ne-am bucurat, am fost pesimiști sau optimiști…

- Cel mai greu lucru este sa intuiesti cum va fi anul 2018. Ce se va intampla stimS vor continua certurile. Care vor fi consecintele? Nu stim. Cert este ca se poate intampla orice. Cu conditia ca Liviu Dragnea sa fie scos de la conducerea PSD. Daca la carma partidelor raman liderii actuali lucrurile se…

- Premierul, intalnire la Guvern cu reprezentantii organizatiilor civice Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul Mihai Tudose se va întâlni, astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active în protestele de strada, care au cerut o discutie…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se intalneste miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a scris pe pagina sa de Facebook, cu prilejul Craciunului, ca „Nașterea Domnului reprezinta un nou inceput” pentru toata lumea și este sarbatoarea care incalzește sufletul și inimile. „Nașterea Domnului reprezinta un inceput nou pentru noi toți, o noua șansa…

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept oricine - instalator, electrician – doar ca sa intre in locuinta si sa "sprijine…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit agerpres. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul…

- CHIȘINAU, 16 dec — Sputnik. Modificarile chimice care apar în creier din cauza dependentei de telefoanele inteligente pot fi legate de dezvoltarea unor tulburari precum depresie sau anxietate la tineri, arata un studiu. Oamenii de stiinta de la Universitatea Coreea din Seul…

- Termenul selfita a fost introdus pentru prima in anul 2014 pentru a descrie pornirea obsesiva de a face ''selfie-uri'' si a le publica pe retelele de socializare, acest lucru sugerand ca Asociatia Americana de Psihiatrie ar lua in considerare clasificarea acestui comportament ca boala mintala.…