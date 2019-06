Dan Barna, despre motiunea de cenzura: E dificil de spus daca trece; mai trebuie 20 de voturi de la PSD, nu e usor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, ca este dificil de spus daca motiunea de cenzura va trece, avand in vedere ca mai este nevoie de 20 de voturi de la PSD, care inseamna mult in termeni de aritmetica parlamentara. El a spus insa ca, daca motiunea va fi adoptata, sunt doua variante: fie…

- "Am mai avea nevoie de vreo 20 de voturi pentru a avea succes. Zilele acestea am vorbit cu foarte mulți parlamentari pentru a-i convinge sa ne susțina. Insa e foarte greu pentru ca, daca facem un calcul, cu tot cu UDMR și minoritați, tot nu adunam numarul necesar", a spus Gorghiu, intr-o emisiune…

- Delegațiile PNL, USR, PMP și UDMR au discutat, marți, in Parlament, despre moțiunea de cenzura pe care opoziția o va depune, miercuri, spre dezbatere și vot. Dan Barna, Korodi Attila și Raluca Turcan au declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, care sunt concluziile dupa intalnire:Dan Barna,…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a recunoscut, marti, la Cotroceni, ca au existat deja discutii cu cei de la PNL si USR pentru sustinerea motiunii de cenzura, insa a aratat ca in prezent nici cu parlamentarii formatiunii sale nu exista majoritate pentru ca motiunea sa fie adoptata. "O motiune de cenzura este…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca nu exista niciun fel de polemica cu PNL in ceea ce priveste candidatul la alegerile prezidentiale si ca a discutat cu Ludovic Orban despre motiunea de...

- Urmeaza sa aiba loc votul pentru moțiunea de cenzura. La finalul lunii iunie, ar putea avea loc. Textul este gata, dupa cum afirma cei din PNL, potrivit surselor Antena 3. Sunt trei teme importante in aceasta motiune de cenzura: votul pentru diaspora, teme de justitie, dar si ordonantele de…

- USR va incepe, in zilele urmatoare, negocierile in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura si ar putea sustine un Executiv non-PSD, fara sa faca parte din el, dar care sa aiba obiectivele "Fara penali in functii publice", corectarea OUG 114, a anuntat, luni, presedintele partidului, Dan…