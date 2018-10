Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, miercuri, ca legea offshore reprezinta o miza majora si o oportunitate pentru Romania de a deveni "un jucator pe piata de energie". "Exista o perceptie de consens pe care am regasit-o in interventiile tuturor vorbitorilor, aceea ca Romania…

- Președintele comisiei de Industrii din Camera Deputaților, Iulian Iancu, a declarat miercuri, in plen, ca miza modificarile aduse legii offshore este de „13,5 miliarde de dolari” și ca investitorii nu doresc sa plateasca statului roman nici macar „un dolar in plus fața de redevența”.„Suntem…

- "A fost un subiect confiscat pentru un interes personal, ca sa faca Dragnea o poza cu Trump sau ca Trump ii scapa de inchisoare pe Dragnea și pe Valcov, dupa cum vedeți, Trump nu prea poate sa ii scape pe apropiații lui, ma indoiesc ca se ocupa sa ii scape pe Dragnea și Valcov de la inchisoare. Este…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca Legea offshore nu va fi modificata, indiferent de s-ar termina cu el, decat in sensul unor clarificari pe care le-a transmis catre Guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare si de faptul ca 50 la suta din gazul din Marea Neagra…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca Legea offshore nu va fi modificata decat in sensul unor clarificari pe care le-a transmis catre guvern, iar chestiunile importante, legate de impozitul pe venituri suplimentare si de faptul ca 50 la suta din gazul din Marea Neagra sa se comercializeze pe piata…

- Decizia PSD privind legea offshore. Președintele partidului a anunțat ca s-a ajuns la un consens privind legea care reglementeaza exploatarile atat pe uscat, cat și din Marea Neagra. Va ramane o taxa pe diferența de venituri, intre 15% și 30%, dispare creditul fiscal, iar jumatate din producție se va…