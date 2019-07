Dan Barna despre impozitarea pensiilor speciale: repară o nedreptate istorică, dar PSD o face din disperare Dan Barna sustine ideea PSD de impozitare a pensiilor speciale. "E o necesitate pentru Romania, este un lucru pe care atunci cand vom ajunge la guvernare il vom face, am spus asta in mod constant. Ceea ce face acuma PSD, ca incearca sa mai puna un plafon, sa mai faca o impozitare, e un lucru care contribuie la repararea unei nedreptati sistemice, care exista in aceasta categorie. Nu e de laudat pentru ca ei o fac din disperare, nu o fac ca parte a unei politici publice asumate, adica sa fim foarte clari: aici nu e niciun fel de dubiu si asta se intampla pentru ca timp de trei ani de zile au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

