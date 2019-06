Stiri pe aceeasi tema

- 'Mai ridicol decat sa spui ca 'stiti, alegerile pe care noi le-am organizat cu ordinele noastre, cu manutele noastre, stiti, alegerile acelea, vrem sa facem o comisie sa vedem daca nu cumva ne-am autofurat caciula'. Pare un banc din zona marfii Bula - Pacala. Probabil PSD, fiind obisnuiti ani de…

- Presedintele albanez Ilir Meta a anuntat sambata anularea alegerilor municipale prevazute sa aiba loc pe 30 iunie, in timp ce premierul socialist Edi Rama a dat asigurari ca scrutinul va avea loc, transmite AFP. "Conditiile actuale nu permit organizarea de alegeri democratice si corecte…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat vineri ca in acest moment este necesar sa existe o conducere stabila a partidului, care sa gestioneze majoritatea parlamentara si sa gireze politica guvernamentala. "'Trebuie' e un imperativ destul de complicat. Nu trebuie nimic pe lumea asta.…

- Presedintele USR, Dan Barna, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, in contextul in care cele doua partide poarta negocieri pentru a intra in noul grup politic european En Marche, construit de presedintele Frantei Emmanuel Macron. T

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a adresat duminica indemnul ca alegatorii sa mearga la vot, precizand ca are mare incredere in Romania. "Am votat pentru competenta si onestitate in Europa. Este un moment in care romanii pot sa isi exprime opinia lor, oricare ar fi aceasta pot sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a raspuns sambata criticile internationale generate de anularea rezultatului scrutinului municipal de la Istanbul, castigat de opozitie, dand asigurari ca turcii "nu vor ceda in fata amenintarilor".

- Pana acum, Erdogan si sustinatorii sai au acuzat frauda electorala si grupuri nespecificate pentru pierderea alegerilor de catre AKP si au lansat o serie de contestatii impotriva rezultatelor scrutinului. ''In timp ce ne luptam in afara (AKP), trebuie sa spun, aveam oameni care ne faceau rau…

- Zelenskiy a obtinut peste 30% din sufragii fata de 18% pentru presedintele Porochenko (53 de ani), urmat de fostul prim-ministru Iulia Timosenko, in varsta de 58 de ani, (14%), conform acestui sondaj realizat de consortiul "Exit poll national" care reuneste trei institute de sondare a opiniei publice.…