Dan Barna, desemnat candidatul comun la prezidenţiale al Alianţei 2020 USR PLUS. Dacian Cioloş va fi premier USR și PLUS au incheiat vineri negocierile pentru incheierea alianței politice in cadrul careia cele doua partide sa participe impreuna la toate alegerile care vor urma in perioada urmatoare: prezidențiale, locale și parlamentare, au mai explicat sursele citate.



”L-am felicitat deja pe Barna pentru ca e candidatul Alianței la prezideniale, nu doar al USR”, a precizat unul dintre participanții la discuții.



Potrivit surselor citate de G4media, acordul Alianței nu prevede și imparțirea efectiva a locurilor pe liste nici la locale, nici la parlamentare, urmand ca acest lucru sa…

Sursa articol si foto: rtv.net

