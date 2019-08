Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca daca formatiunea sa va ajunge la guvernare, va elimina toate pensiile speciale, inclusiv ale parlamentarilor, cu doua exceptii prevazute de legislatie, pentru militari si magistrati. "Nu vom taia pensiile si salariile,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca parlamentarii formatiunii vor sustine "fara niciun echivoc" viitoarea motiune de cenzura, care va fi depusa probabil in toamna. "USR a fost consecvent in activitatea parlamentara, in acest mesaj: actuala…

- Liderul USR, Dan Barna, sustine ca rectificarea bugetara propusa de Viorica Dancila si Eugen Teodorovici este ”ridicola” si ”ingroapa Romania”. Candidatul Aliantei 2020 la alegerile prezidentiale sustine ca prioritatile Guvernului sunt ”pensiile speciale, ingrasarea baronilor locali prin PNDL si…

- Dan Barna se declara impotriva pensiilor speciale. „Este o revolta in societate pe ideea ca pensia speciala este un lucru meritat. Nu este un lucru meritat, contributivitatea este un lucru meritat”, a spus Dan Barna luni seara la Digi24. Presedintele USR a afirmat ca acordarea unor…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma, referitor la pensiile speciale, ca ceea ce face PSD acum - "ca incearca sa mai puna un plafon, sa mai faca o impozitare" - contribuie la repararea unei nedreptati sistemice. "Nu e de laudat pentru ca ei o fac din disperare, nu o fac ca parte a unei politici publice asumate",…

- ”Pentru mine, edificator a fost un interviu pe care domnul Rareș Bogdan ni l-a acordat noua, celor de la DCNews, in care dansul ne spune ca din masuratorile pe care le-au facut, lumea este impotriva pensiilor speciale. Unul dintre predicatele campaniei electorale, atat din partea PNL, cat și din…

- Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, prezinta pașii pe care pe care ar trebui sa ii parcurga partidele de opoziție pentru reducerea numarului de bugetari și a pensiilor speciale. CE FACEM CU BUGETARII? PNL a facut o declaratie importanta: ca vor reduce numarul de bugetari.…

- PNL este obligat de votanti sa faca orice, sa nu se cramponeze de nimic, sa nu aiba niciun orgoliu si sa se gandeasca doar la buna guvernare si pentru asta trebuie gasite orice solutii. Sigur ca mergem cu Ludovic Orban ca premier, dar el e un om matur, responsabil, daca nu va fi acceptat, sunt sigur…