Dan Barna: Dacă nu începem să lucrăm pentru România, peste 5-10 ani vom avea aceleaşi discuţii la alegeri Aflat in turneu pentru strangerea semnaturilor de sustinere a candidaturii sale la presedintie, Barna a sustinut in cadrul unei conferinte de presa ca in momentul de fata Romania are doua probleme, cea a coruptiei, dar in egala masura si cu un impact mult mai mare - problema incompetentei. "Nu exista autostrazi, Moldova este izolata de restul Romaniei nu doar din cauza coruptiei, problema incompetentei este la fel de importanta. (...) Doar din hartii si din ridicari de mana in comisii nu cresc kilometri in autostrada. Daca nu incepem sa lucram la propriu, nu intamplator sunt in campanie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

