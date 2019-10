Dan Barna, cu Doamne-ajută, va lua sută la sută! Nu se afla, insa, intr-un salon, ci intr-o mansarda, la Santana. Camașa alba, cravata. Nici la costum, ca un candidat la o intrunire electorala, nici in tricou sau trening, ca audiența. In fundul salii, o orchestra de nunți canta o populara, cu versuri șchioape, adaptate momentului electoral: " Aici este sarbatoare/ Fiindca USR-ul are/Pe Dan Barna invitat, mai, mai/ Mai de seama candidat". Patriotism altoit cu ceva cult al personalitații, ca pe vremea cand ciuma roșie era Ceaușescu, nu Dragnea. Barna se ridica și face o baie de mulțime, sau mai degraba un dușuleț, fiindca mulțimea e… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

