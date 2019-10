Stiri pe aceeasi tema

- "Eu sunt convins ca numarul votantilor motiunii de cenzura va fi mai mare decat numarul semnatarilor. Vom avea voturi si din zona parlamentarilor PSD, vom avea voturi si din zona parlamentarilor din grupul minoritatilor nationale, care nu sunt semnatari. (…) Sunt cel putin 7-8 voturi peste numarul…

- "Nu vom intra la guvernare. Probabil ca PNL va trebui sa faca un guvern minoritar si sigur ca vor trebui sa aiba loc discutii cu privire la ceea ce se angajeaza in continuare acest guvern care va trebui sa primeasca votul in Parlament. (...) I-am rugat pe colegii mei sa reflecteze la modul foarte…

- Se pare ca ar fi 237 de semnaturi pentru moțiunea PNL prin care Ludovic Orban iși propune daramarea Guvernului Dancila. Dar alternativa n-a fost prezentata țarii, singura care a circulat a fost generata de negocieri cu privire la un Guvern din care ar face parte toate partidele de Opoziție. …

- Moțiunea de cenzura prin care opoziția incearca sa darame Guvernul Dancila este la un pas de amanare. Surse din interiorul PNL spun ca inițiatorii nu au reușit sa stranga cele 237 de semnaturi propuse de liderul liberal Ludovic Orban. Chiar daca inca se mai incearca negocieri cu fiecare parlamentar…

- Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati nationale, dar si doua de la PSD, conform liderului liberalilor Ludovic Orban. Pentru ca motiunea de cenzura…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, ar putea fi depusa marti in Parlament. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament sunt necesare 233 de voturi.Potrivit configuratiei parlamentare, grupurile care sustin motiunea au: PNL - 95 de membri,…

- Ludovic Orban a declarat, pentru MEDIAFAX, ca moțiunea de cenzura pentru demiterea guvernului Dancila va fi depusa cel mai probabil marți. Președintele Partidului Național Liberal a mai spus ca la data depunerii, moțiunea de cenzura va avea mai mult de 237 de semnaturi.Citește și: Rareș Bogdan:…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca alegerile anticipate sunt excluse in acest an, scrie Antena 3. Acesta a mai subliniat, ca Uniunea nu are argumente pentru a sustine un Guvern minoritar PSD, dupa...