Stiri pe aceeasi tema

- Bloomberg descrie gestul lui Iordache din Camera Deputatilor, mentionand ca la finalul discursului din Parlament, parlamentarul si-a ridicat ambele degete mijlocii in timp ce parasea pupitrul.”Vom continua, in ciuda opoziției Comisiei Europene. Vrem sa fim independenți, vrem sa luam deciziile…

- Raportul MCV publicat marti de Comisia Europeana prezinta concluzii de o duritate fara precedent. Prim-vicepresedintele Frans Timmermans si-a exprimat supararea ca autoritatile de la Bucuresti au luat masuri care au dus tara in urma cu ani de zile, astfel ca am ajuns sa fim mai departe decat eram anul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a decis, marti, incheierea unor protocoale cu centrele de mari de arsi din Europa, pentru a evita in viitor problemele birocratice in cazul transferurilor pacientilor cu arsuri grave in strainatate. "In acest sens, a fost contactata conducerea Spitalului…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu i-a criticat pe premierul Viorica Dancila si pe presedintele PSD Liviu Dragnea pentru reactiile avute atunci cand au fost intrebati de jurnalisti daca au un mesaj pentru victimele tragediei din Colectiv.

- Viorica Dancila a fost extrem de aspru criticata in Parlamentul European de reprezentantul grupului partidului Popular European. Eurodeputatul spaniol Esteban Gonzalez Pons a vorbit despre ”reacția extrema” a Guvernului roman la manifestația diasporei din 10 august și i-a cerut Vioricai Dancila sa asculte…

- Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania. "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut…

- "Nu inteleg de ce a izbucnit acum. Nu exista un motiv anume. Daca maine facem alt sondaj si partidul e la 60% si Dragnea la 75%, ce faci? Ii ceri scuze lui Dragnea? (...) Important este momentul alegerilor. Dragnea si PSD au luat 47%, cel mai mare scor din Europa libera. Scrisoarea are un…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa ii ceara ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa inceapa demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, titreaza…