- Violeta Alexandru, fost ministru al Consultarii Publice și Dialogului Social în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, scrie sâmbata, pe pagina sa de Facebook, ca a cerut asociației România 100 sa înlature fotografia sa de pe

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook , o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text cum va arata logo-ul partidului…

- Elena Udrea, despre noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Fostul ministru Elena Udrea a avut o noua reacție, dupa noile dezvaluiri ale lui Sebastian Ghița. Intr-o postare pe Facebook, Elena Udrea infirma zvonul conform caruia ar fi vrut sa preia postul Realitatea TV, spunand ca Sebastian Ghița e…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- "Nicio lege inventata de Dragnea nu va putea sterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala si un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetati si eventual condamnati. Chiar ei sunt cei care tara, care fura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”. Europarlamentarul Cristian Preda a fost…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ''glorificare a Patriei'', in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan scrie, sambata, pe Facebook, ca nu a urmarit ”asa-zisul Congres al PSD”, dar constata ca ”s-a sinucis cel mai mare partid din Romania”. ”Am ajuns aici din cauza ticalosiei lui Dragnea, dar si din cauza lasitatii si oportunismului celorlalti”, spune Ivan, care afirma…

- „Eu, dupa parerea mea, cred ca PSD este sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste alta asa, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit. Cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a spus Liviu Dragnea. El spune ca astfel de sondaje au aparut si in 2016,…

- Eckstein critica dur asocierea UDMR cu PSD-ALDE Fostul parlamentar de Cluj al UDMR, Eckstein Kovacs Peter, a criticat, in termeni duri, actuala politica a conducerii UDMR in relatia cu coalitia guvernamentala PSD-ALDE. Fostul parlamentar de Cluj Eckstein Kovacs Peter a postat duminica pe Facebook…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur s-au intors acasa, dupa o luna petrecuta in Amsterdam. Actorul a incheiat filmarile, iar acum cei doi, impreuna cu copiii lor iși vor relua activitațile din Romania. Dana și Dragoș au gasit greu o casa pe gustul lor, iar vremea capricioasa le-a cam dat planul peste cap.…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Predoiu: "'Felicitari, domnule Toader, se putea si altfel, dar nu stii cum" Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, atrage atentia, intr-un mesaj pe contul sau de Facebook, ca raportul prezentat de Tudorel Toader este "usor demontabil in multe puncte", iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef…

- Aproximativ 500 de persoane au participat joi seara la Sibiu la o manifestare spontana de sustinere a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, acestia marsaluind pe principalele bulevarde din oras. Oamenii au purtat steaguri si pancarte cu mesaje precum: "DNA te vom…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la conferinta de presa sustinuta miercuri seara de Laura Codruta Kovesi. Liderul USR este de parere ca sefa DNA a fost foarte convingatoare si se declara increzator ca presedintele Iohannis va refuza o eventuala propunere de revocare."(Conferinta)…

- Au fost zile complicate pentru Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA. Aceasta a fost tinta mai multor atacuri lansate de catre personaje importante din PSD. Numai ca nu doar cei din PSD au decis sa o atace ci si alte personaje importante din politica romaneasca. Presedintele USR, Dan Barna,…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, i-a cerut, luni, procurorului Mihaiela Iorga sa spuna public care a fost ministrul al carui dosar ar fi cerut Laura Codruta Kovesi sa fie urgentat. "Am ascultat stupefiata afirmatiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, facute in seara zilei de 11 februarie 2018,…

- Dana Girbovan, președintele UNJR (Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania), s-a aratat „stupefiata” de afirmațiile facute, duminica seara, de procurorul Mihaiela Iorga. Aceasta din urma a spus ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut urgentarea dosarului unui ministru care ar fi urmat sa fie…

- USR anunta crearea grupului de initiativa a campaniei “Fara penali in functii publice”. Din grup fac parte personalitați notabile precum scriitorii Mihai Șora și Garbiel Liiceanu, dar și membri ai grupului “Rezistenta”. USR a anunțat crearea grupului de inițiativa a campaniei “Fara penali in funcții…

- Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, ii atrage atentia, din nou, Gabrielei Firea si critica, intr-o postare pe Facebook, o serie de interventii pe care Primaria Capitalei ar urma sa le desfasoare asupra unor strazi in perioada urmatoare. Acesta invita…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.„Ministrul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, faptul ca in Transilvania s-au strans 261.000 de semnaturi sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack, care vizeaza adoptarea unui cadru legislativ pentru protectia minoritatilor la nivelul Uniunii…

- Dan Barna, președintele USR, a spus despre guvernul Dancila ca este unul menit doar sa satisfaca susținatorii din partid ai liderului Liviu Dragnea. Așa se explica, spune președintele USR, numirile facute de PSD dar și faptul ca persoane nepregatite și controversate ajung sa conduca ministere. Dan Barna,…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, cercetat pentru trafic de influența, susține ca situația sa a fost „prezentata deformat”. La scurt timp dupa ce a fost plasat sub control judiciar, Ionel Arsene a scris nu renunța la conducerea Consiliului Județean Neamț și ca le cere iertare parinților și prietenilor…

- „Domnule presedinte ai dezamagit multa lume cu aceasta decizie, pacat ca nu a fost Basescu ca-i linistea el pe cei de la psd. Nu stiu ce calcule ati facut, dar ati pierdut multe voturi pt al doilea mandat, trebuia sa respingeti aceasta propunere, sa vina cu alta propunere, asa va vedea lumea ca va bateti…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de liberali.…

- USR va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu propunerea de organizare de alegeri anticipate si nu va avansa un nume de premier, a anuntat, marti, presedintele partidului, Dan Barna. "Am avut aproape trei ore de dezbateri cu colegii din Biroul National al USR. Am decis ca maine in cadrul…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca Viorica Dancila intruneste calitatile necesare pentru functia de prim-ministru si ca are, printre altele, o experienta internationala importanta acumulata in Parlamentul European. Nu in ultimul rand, liderul social-democratilor maramureseni i-a multumit…

- Dacian Ciolos a postat pe contul de Facebook un mesaj referitor la demisia premierului Mihai Tudose. Fostul premier scrie ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei. Intr-o…

- „Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat. Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, se implica in scandalul din PSD si lanseaza un atac dur la adresa Guvernului. "Datoria externa a Romaniei, direct proportionala cu luptele din PSD", scrie politicianul, pe Facebook. Deputatul ii acuza pe social-democrati ca au scapat fraiele guvernarii,…

- "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei. Si, totusi, pentru a cata oara intr-un an de guvernare PSD-ALDE avem parte de dispute publice intre membri ai Guvernului,…

- Dosarul Lucan. Voiculescu: "A existat un interes clar al unor oameni care se ocupa cu transplantul sa nu fie reguli" Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, este audiat de procurorii DIICOT in calitate de martor in cazul doctorului Lucan. La intrarea in sediul DIICOT, Voiculescu le-a spus jurnaliștilor ca a existat un interes pentru ca sa nu existe reguli clare in ceea ce privește transplanturile in Romania.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- "La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul al solidaritatii intre romani, in care Romania va prospera! Va urez un an nou cu bine si va chem pe toti sa colaboram pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun.…