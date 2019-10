Stiri pe aceeasi tema

- Sylvie Goulard a fost audiata joi a doua oara de comisiile Piata Interna si Protectia Consumatorilor (IMCO) si Industrie, Cercetare si Energie (ITRE), dupa ce la audierea din 2 octombrie nu a primit aviz favorabil din cauza unor suspiciuni privind integritatea. Dar ea nu a convins nici de aceasta…

- USR, propunere dupa respingerea definitiva a candidaturii Rovanei Plumb la functia de comisar european. Formatiunea vrea sa solicite ANI o situatie clara referitoare la averile celor care au donat sume importante catre partid si nu le pot justifica. "Este de neinteles incapatanarea cu care PSD-ul a…

- Comisarul european din partea Romaniei trebuie audiat in comisiile de specialitate ale Parlamentului inainte de a fi desemnat oficial, potrivit legii privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul afacerilor europene. Desemnarea Rovanei Plumb s-a facut fara aceasta audiere, ceea…

- "Legea afacerilor europene (373/2013) prevede audierea in Parlamentul național a persoanei propuse de Guvern pentru funcția de comisar. In condițiile in care aceasta audiere nu a avut niciodata loc, nominalizarea doamnei Plumb pentru poziția de comisar ar trebui sa fie nula", a scris Alin Mituta…

- „Comisia Europeana spune clar ca Romania incalca regulile si tratatele UE”, atrage atentia judecatorul Augustin Zegrean referindu-se la pozitia Comisiei Europene (CE) transmisa Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) care arata ca infiintarea Sectiei Speciale (SIIJ) reprezinta o incalcarea a tratatelor…

- Liderii aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, apreciaza ca Rovana Plumb, propunerea pentru functia de comisar european, ridica semne de intrebare la nivel european, asupra integritatii sale si exista o mare posibilitate de a fi respinsa, iar Romania ar fi umilita. "Am inteles ca doamna Dancila…

- Presedintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), Dacian Ciolos, a afirmat miercuri ca Romania trebuie sa isi desemneze mai intai candidatul pentru pozitia de comisar european, care sa indeplineasca criteriile de integritate si de competenta, portofoliul atribuindu-se apoi in functie…

