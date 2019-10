"S-a ieșit din dezbaterea asupra unei anchete jurnalistice legitime. Intuiesc acum ca urmatorul pas al campaniei lor este sa ma duca la DNA. Doar ca eu am multa incredere in DNA, o instituție care, fara a fi perfecta, și-a demonstrat de multe ori profesionalismul și independența.

De aceea solicit DLAF sa trimita de urgența documentele la DNA pentru ca știm ca asta e comanda politica pe care au primit-o. Nu sunt nereguli in acele proiecte, am raspuns deschis tuturor intrebarilor, atat jurnaliștilor de la Rise, cat și colegilor mei din USR și tuturor celor care au solicitat detalii despre…