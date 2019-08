Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, președintele USR, a declarat ieri ca, daca ar fi fost el președintele Romaniei, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat, pentru ca, spune el, n-a fost greșeala unui om, ci o problema a intregului sistem. ”Statul roman este pe o traiectorie de faliment functional”, a spus Barna, care a mai…

- Fostul președinte Traian Basescu l-a atacta, duminica, pe președintele USR Dan Barna despre care a spus ca are o abordare de penal ce nu poate nu poate avea pretenția de a candida la prezidențiale. Afirmațiile lui Basescu vin ca replica dupac e liderul USR a afirmat despre magistrații CCR ca sunt „vârful…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca Guvernul Republicii Moldova trebuie recunoscut, insa Romania dovedește politica noastra externa nu exista. Președintele USR s-a intrebat daca poate transmite cineva la MAE ca reacția Romaniei este sub cea a UE, unde țara noastra poate fi „un jucator important”,…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de întoarcere spre normalitate pentru…