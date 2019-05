Stiri pe aceeasi tema

- ”Obiectivul acestei alianțe - n.r. USR-PLUS- este ca intr-un an și jumatate sa dea președintele Romaniei, primarul Bucureștiului și primul ministru. (...) Am facut aceasta alianța toata Romania. Am facut aceasta alianta pentru ca trebuie sa le dam oamenilor decenti din aceasta tara o alternativa…

- Obiectivul Aliantei 2020 USR-PLUS este sa dea Romaniei presedintele, primarul Bucurestiului si prim-ministrul, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la mitingul organizat, vineri seara, in Parcul Izvor din Capitala."Am inteles ca Romania este mult mai buna, mai frumoasa si mai intensa, decat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, la mitingul electoral al Aliantei USR PLUS desfasurat la Cluj, ca in 2020 alianta pe care o reprezinta va da Romaniei "cel mai competent si onest" prim-ministru."Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, sâmbata, la Braila, ca Alianța USR-PLUS își propune sa câștige șapte sau opt mandate la alegerile europarlamentare, dar ca miza acestui scrutin este mobilizarea oamenilor sa mearga la vot, transmite Mediafax.Dan Barna a spus ca și-ar dori ca…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca decizia CCR ”deschide calea ca la alegerile europarlamentare din 26 mai sa avem și referendumul , referendumul pe justiție fudamental pentru Romania”, potrivit Mediafax. „CCR a admis sesizarea președintelui la modificarea Legii electorale,…

- "A fost discursul unui om care vrea sa spuna ceea ce gandeste si simte. Pentru ca nu mai vreau sa stam asa, inerti, si toti indivizii, toti oamenii care nu au facut ceva bun pentru aceasta tara sa minta, sa dezbine, sa injure, sa fie violenti. Asa ceva nu mai accept nici eu, nici colegii mei sa nu…

- Fostul premier Dacian Cioloș a lasat sa se ințeleaga ca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidențiale, care vor avea loc la sfarșitul acestui an. Președintele PLUS a declarat, sambata, la Galați, ca alianța cu USR va funcționa pana la europarlamentare, daca ca aceasta se poate prelungi și la…