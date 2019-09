Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a fost ales presedinte al partidului Uniunea Salvati Romania (USR) pentru un nou mandat, in cadrul unui scrutin intern, desfasurat online in perioada 1-5 septembrie. Potrivit unui comunicat de presa al USR, Barnea a obtinut 6.097 (65,75%) din totalul de 9.314 voturi. Cosette Chichirau si…

- Dan Barna has been elected Chairman of the Save Romania Union (USR) for a new term, after an internal on-line vote, carried out over September 1-5. He got 6,097 votes out of the total 9,314 (65.75 per cent), according to a USR press release. Cosette Chichirau and Alexandru Surcel, Dan Barna's counter-candidates…

- Cinci membri ai USR s-au inscris in cursa pentru presedintia partidului, liderul formatiunii urmand sa fie ales prin votul tuturor membrilor. In cursa interna s-au inscris Dan Barna, actualul presedinte al USR si candidatul Aliantei USR - PLUS pentru alegerile prezidentiale, Cosette Chichirau, deputat…

- Uniunea Salvati Romania si-a desemnat sambata, in cadrul Congresului partidului, candidatul la alegerile prezidentiale, pe ordinea de zi regasindu-se si modificarea Statutului formatiunii, astfel incat presedintele USR sa fie ales de toti membrii. Cei peste 500 de delegati la Congresul USR l-au validat…

- Liderii PNL, USR, PMP și Pro Romania au semnat joi acordul politic pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de președintele Klaus Iohannis. „Pe 26 mai au avut loc alegeri europarlamentare si formatiunile dumneavoastra au obtinut rezultate frumoase. In paralel cu alegerile, am convocat…