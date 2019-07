Stiri pe aceeasi tema

- Congresul USR va alege sambata candidatul partidului la alegerile prezidentiale. Favorit pleaca actualul lider USR , Dan Barna. In competitie s-a inscris si senatorul Mihai Gotiu. De asemenea, Congresul USR va valida modificarile la statut, cea mai importanta fiind alegerea presedintelui partidului…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, ca deși partidul va alege in Congresul de sambata candidatul formațiunii la alegeri, prezidențiabilul Alianței USR-PLUS va fi anunțat peste doua saptamani, anunța MEDIAFAX.„Suntem intr-o Alianța. Chiar azi (vineri - n.r.) am avut o intalnire despre construcția…

- Data alegerilor prezidențiale va fi 10 noiembrie pentru primul tur, iar pentru cel de-al doilea tur, 24 noiembrie, susțin surse din cadrul Autoritații Electorale Permanente, citate de Antena 3. „In urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila, am decisa ca data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie…

- Candidatul USR la alegerile prezidentiale va fi supus la vot "foarte probabil" la Congresul de pe 13 iulie, a afirmat luni presedintele formatiunii, Dan Barna. El a precizat ca cel mai probabil va exista un tandem, iar Alianta USR-PLUS va avea un candidat unic la prezidentiale, dar a aratat ca, mai…

- El a precizat ca cel mai probabil va exista un tandem, iar Alianta USR-PLUS va avea un candidat unic la prezidentiale, dar a aratat ca, mai intai, Congresul USR va valida candidatul din partea formatiunii, ca parte a unui mecanism intern. "Am avut si la acest sfarsit de saptamana o runda de…

- UPDATE Codrin Ștefanescu – și el candidat la funcția de secretar general al PSD pe care a ocupat-o pana recent – a avut un discurs care a starnit ropote de aplauze din partea social – democraților prezenți sambata la Congresul extraordinar al partidului. “Mi s-a cerut și mie sa ma schimb și sa uit.…

- Partidul Puterii Umaniste (PPU) și-a lansat in cadrul congresului de sambata, 8 iunie, candidatul pentru alegerile prezidențiale de la sfarșitul acestui an in persoana Ramonei Ioana Bruynseels, fost consilier guvernamental. Bruynseels le-a transmis delegaților la Congresul PPU ca nu crede in politica…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anuntat, luni, rezultatele partiale centralizate pana la 14.27, PNL obtinand un scor de 26,95% , PSD – 23,44% , iar Alianta 2020 USR-PLUS a obtinut 20,08%. Purtatorul de cuvant al BEC, Marian Muhulet, a prezentat rezultatele oficiale partiale la alegerile europarlamentare…