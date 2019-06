Dan Barna a pus ochii pe CCR: Vrea referendum

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca formațiunea sa nu renunța la anticipate, dar ele pot fi organizate in același timp cu alegerile locale, iar legat de guvernare, aceasta nu se poate indeplini azi, decat daca cineva ar permite controlul unei "majoritați toxice"."Cu aceasta majoritate parlamentara…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, in emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu poate confirma daca va fi prezidențiabilul USR - PLUS, dar in mod sigur va exista un candidat propriu.Intrebat daca va fi candidat la prezidențiale, Dan Barna a spus: "Nu pot sa confirm acest lucru. Eu confirm…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat marti, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca initiativa "Fara penali in functii publice" va trebui sa faca parte din revizuirea Constitutiei, mentionand ca presedintele a fost de acord cu acest lucru. "Noi consideram ca reforma…

- „Noi consideram ca reforma constitutionala, despre care am vorbit, ar trebui sa fie, cumva, un pic mai larga, dar oricum ea va fi axata pe reducerea rolului ordonantelor si clarificarea termenului de urgenta. In egala masura am precizat foarte clar - si presedintele a fost de acord - ca initiativa…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat joi, intr-o conferinta de presa la Pitesti, ca initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" va duce, in mod obligatoriu, la modificarea Constitutiei, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Liviu Dragnea! Socialiștii europeni anunța…

- "Aceasta initiativa cetateneasca, sustinuta de USR cu toata energia, modifica in mod obligatoriu Constitutia. Nu este un referendum consultativ, precum cel pe care il va organiza presedintele pe 26 mai (...). Acest referendum, ca si cel pentru 300 de parlamentari, este consultativ, cetatenii spun…

- ”Cerem președintelui Klaus Iohannis sa organizeze referendum pe justiție pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, in urma deciziei CCR de astazi”, a zis Dan Barna. Curtea Constituționala a decis miercuri ca se poate organiza un referendum in ziua alegerilor europarlamentare 2019.…