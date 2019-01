Dan Badin (Deloitte): Pare ca asistam la identificarea unui asa zis "dusman de clasa", reprezentat de companii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației Naționale (MEN), Ecaterina Andronescu, a revenit asupra declaratiei potrivit careia elevii de la clasele primare vor putea fi lasati repetenti. Astfel, noua lege a educatiei va cuprinde prevederi cu privire la felul in care va fi redus analfabetismul functional si la modul in care…

- Ministrul Educației vine cu o noua propunere care ii vizeaza pe elevii de liceu. Mai exact, Ecaterina Andronescu vrea sa introduca o noua evaluare la clasa a X-a, despre care spune ca ar aduce beneficii, astfel ca la examenul de bacalaureat va ramane de invatat doar materia din ultimii doi ani de liceu.

- "Ne-am angajat ca vom duce la 30 martie legea in Parlament. Ca urmare, pana atunci, trebuie sa avem aceste elemente de referinta pe care sa le punem si pe care sa creionam legea. Mi-as dori sa nu fie o lege stufoasa, sa fie o lege mai putin stufoasa, mai clara din punct de vedere al obiectivelor…

- Proiectul de ordonanța de urgența care cuprinde și masuri fiscale a luat complet prin surprindere mediul de afaceri care se aștepta ca, din 2019, sa intre in vigoare doar prevederile aflate in dezbatere publica, mai ales avand in vedere ca reprezentanții guvernului au dat asigurari ca nu se pune problema…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a afirmat, miercuri, la sfarsitul sedintei de vot final, ca, in ciuda boicotului Opozitiei, s-a demonstrat ca Puterea are majoritate calificata, proiectele fiind adoptate cu peste 165 de voturi."S-a demonstrat ca avem majoritate calificata…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege prin care copiii prescolari din gradinitele de stat si confesionale cu program normal de 4 ore, precum si elevii din invatamantul primar de stat si privat vor primi lunar 350 de grame de miere poliflora. Proiectul…

- Retail&Agrobusiness ​Horatiu Tepes, administrator si fondator Bilka Steel: „Avem o problema reala in campul muncii, iar plecarile masive sunt din cauza neincrederii. Avem nevoie de echilibru, nu de o crestere economica de 5-6%” Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Florentina Nitu astazi,…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei au inceput dezbaterile, miercuri dimineata, in sedinta publica, privind sesizarea premierului Viorica Dancila in legatura cu un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema constituirii completurilor…