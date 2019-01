Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost avertizat de arbitrul telecom (ANCOM), condus de Sorin Grindeanu, ca aplicarea unui tarif de monitorizare la un nivel fix de 3% pe cifra de afaceri in telecom incalca legislatia UE.

- Guvernul a adoptat, vineri seara, „taxa pe lacomie”, care presupune taxarea bancilor cu o marja fixa din activele financiare, daca dobanda ROBOR depaseste 2%. Proiectul initial prezentat de guvernul PSD prevedea ca taxarea sa porneasca de la nivelul ROBOR de 1,5%.

- Consiliul Concurenței a amendat Orange pentru abuz de poziție dominanta pe piața plaților și mesajelor scurte publicitare prin intermediul telefonului mobil, la capatul unei investigații din primavara anului 2016, procentul amenzii fiind cuprins intre 1% și 1,3% din cifra de afaceri pe anul anterior,…

- Toate discutiile despre stabilitate si predictibilitate in domeniul fiscal, atat de mult solicitate de mediul de afaceri, raman fara fundament in contextul noilor masuri anuntate de autoritati si chiar daca, in extremis, acestea ar fi retrase, efectele negative raman, in primul rand, prin slabirea…

- Toti furnizorii romani de energie vor disparea din piata, daca vor fi obligati sa plateasca un impozit de 3% din cifra de afaceri, si doar cei sustinuti de multinationale vor putea supravietui, a declarat, miercuri, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER),…

- "Impactul este dezastruos. Toti furnizorii romani, mici, vor intra in faliment si vor putea supravietui doar cei mari, care fac parte din multinationale. Concurenta va disparea si pretul va creste", a spus Lungu.Potrivit acestuia, consumatorii vor fi cei care vor suporta, in final, toate…

- Curtea de Apel Brașov – instanța la care fusese stramutat dosarul in care un prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, este acuzat de luare de mita și spalare de bani – s-a pronunțat, luni, in aceasta cauza care s-a judecat timp de doi ani la instanța de fond. Iulian Vaduvan, trimis…