Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul ministrului Apararii Naționale, Mihai Fifor, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei Ziua Armatei Romaniei reprezinta un reper important, nu doar in calendarul tradițiilor militare, ci pentru intreaga noastra națiune, o zi in care cinstim trecutul glorios al armatei noastre, in care prețuim prezentul…

- Pe 21 noiembrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Red Bull Music SoundClash isi propune sa-ti clatine lumea si convingerile din nou. Se iau doi artisti din doua galaxii muzicale diferite, se-agita doua armate de fani credinciosi si se lanseaza pe orbita intr-o confruntare epica live. Doua scene fata…

- Socul resimtit odata cu condamnarea stalinismului de catre Hrusciov s-a transformat, probabil firesc si cumva dincolo de vointa acestuia, intr-o miscare de toleranta nu doar fata de coordonatele politicii interne, ci si fata de cele din cadrul Europei de Est. Pe acest fond apare si momentul retragerii…

- Bogdan Ioan (28 de ani) este din Constanța și a facut senzație la Vocea României, unde a cântat o melodie a megastarului Michael Jackson. ”E incredibil ce ai facut cu noi!”, a zis Andra. Iar Tudor Chirila a completat: ”Senzație!”. ”Nu…

- Connect 44, o companie care activeaza in domeniul ingineriei telecomunicatiilor, si Best Chef, brandul de servicii de catering pentru segmentul office din Bucuresti, au inchiriat o suprafata totala de aproximativ 2.300 mp din prima cladire a proiectului de birouri AFI Tech Park din Bucuresti, cel mai…

- Senatorul american John McCain, cel care a decedat la 81 de ani in urma unui cancer cerebral, a fost implicat activ in politica externa a Statelor Unite și astfel s-a intersectat și cu Romania și oficiali de la București. De altfel, el a fost printre cei care au apreciat lupta anticorupție dusa in țara…

- Imagini incredibile langa Timișoara! Un tanar a creat panica printre oamenii care se plimbau pe strada, dupa ce a scos pe geamul mașinii o pușca de airsoft și a mimat ca-i impușca. S-a intamplat intr-una din serile trecute in localitatea Dumbravița, de langa Timișoara. In urma incidentului, tanarul…

- Carla’s Dreams, celebra trupa de peste Prut, a primit, la pachet cu Lidia Buble, aproape 90.000 de lei (puțin peste 19.184 de euro) pentru un concert de 45 de minute organizat de Primaria Municipiului Dej. Asta inseamna ca Primaria Dej i-a remunerat pe cei doi cu 1.000 lei pe minut, circa 217 euro (45…