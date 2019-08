Stiri pe aceeasi tema

- Dancila face tot posibilul sa-și vada implinit visul de a candida la președinția Romaniei. Calin Popescu-Tariceanu și Victor Ponta sunt doi dintre cei care o pot ajuta sau impiedica. Viorica Dancila a plecat in concediu la Neptun pentru o saptamana. Exact in saptamana in care va avea loc mitingul din…

- Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a anunțat marți ca are mandat din partea premierului sa inițieze „un proces radical de lupta impotriva criminalitații și de reformare a sistemului.” „Am preluat interimatul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a solicitarii Prim-ministrului…

- Membrii ALDE au decis, miercuri, candidatul pe care partidul il va susține la alegerile prezidențiale. Dupa ce ieri PSD a stabilit ca va merge cu Viorica Dancila in cursa pentru alegerile prezidențiale, Calin Popescu Tariceanu a fost ales, miercuri, candidat al ALDE la scrutinul din toamna, eliminandu-se…

- Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca a discutat telefonic cu presedintele Klaus Iohannis despre propunerile de ministri pentru cele trei portofolii guvernamentale. Premierul a afirmat ca asteapta un raspuns din partea sefului statului, care i-a spus ca nu a luat o decizie. Tot miercuri dimineața,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reacționat, marți, la scrisoarea deschisa adresata de un judecator colegilor sai cu privire la abuzurile DNA. Judecatoarea Ruxandra Popescu vorbește despre abuzurile comise de o serie de procurori DNA impotriva judecatorilor. Judecatoarea susține ca existența…

- Fostul premier Victor Ponta a depus pe 6 iunie, la Tribunalul București, o cerere de chemare in judecata a fostului sau coleg din perioada cand ambii activau in PSD, Marian Vanghelie. Pana la acest moment judecatorii nu au fixat un prim termen al procesului. Cererea de chemare in judecata are ca obiect…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, miercuri, ca ALDE refuza “pactul” propus de Klaus Iohannis, pe care il acuza ca iși depașește atributele constituționale. “La consultarile pe care le-am avut, nu a facut nici cea mai mica mențiune in legatura cu acest subiect. Deturneaza sensul…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la decizia premierului Viorica Dancila de a vota la referendumul de pe 26 mai, ca aceasta este obligata moral sa participe, in condițiile in care Guvernul implementeaza și aloca bani pentru acest scrutin. “La inițiativa…