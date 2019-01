Dan Alexe desfiinteaza cuplul Dragnea-Irina! „Un cotcar cu mustata de actor porno si o secretara vulgara”!

Stiri pe aceeasi tema

- Insulta si calomnia ar putea redeveni fapte penale, iar cei care jignesc un om politic sau un judecator ar putea ajunge in spatele gratiilor. Anuntul a fost facut de doi lideri PSD, Codrin Stefanescu si Eugen Nicolicea, care vor sa modifice Codul Penal in acest sens.

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a fost scuipat si insultat la Drobeta Turnu Severin de un protestatar, care l-a facut bolsevic si i-a reprosat ca a eliberat din inchisori violatorii. In replica, parlamentarul l-a numit pe acesta „prost”. Protestatarul a avut o abordare similara si in czul secretarului…

- In 2014, Klaus Iohannis a avut parte de o primire frumoasa facuta de Ion Olteanu. Protestatarul a imortalizat momentul și are, pe Facebook, poza cu actualul președinte al Romaniei. Este cunoscut drept protestatarul "anti-Boc" Ion Olteanu este cunoscut drept protestatarul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a revenit, marti, cu explicatii privind proiectul de lege privind regucrsul compensatoriu. El spune ca Ministerul Justitiei nu a fost de acord cu modificarile propuse la Legea recursului compensatoriu si s-a exprimat in sensul ca acest act normativ este neconstitutional,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a postat pe pagina de Facebook un mesaj referitor la selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru 3 funcții vacante de conducere din cadrul DIICOT.''Selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru 3…

- Judecatorul Bogdan Mateescu scrie, pe pagina sa de Facebook, ca prin OUG 92, OUG emisa pe Legile Justiției, s-a impiedicat intrarea in vigoare a unor prevederi ale CCR privind detașarea judecatorilor in functii de demnitate publica."Spuneam cu ceva timp in urma ca prin Decizia nr. 45/2018…

- Motiunea simpla indreptata impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost tratata cu dezinteres si sfidare. Parlamentariii au venit intr-un numar redus la dezbateri, iar ministrul de Justitie s-a aratat activ pe Facebook la citirea motiunii, sfindand astfel Opozitia.