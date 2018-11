Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Lupu, fostul mare jucator al celor de la Dinamo, a vorbit despre eliminarea rușinoasa a "cainilor", scoși din Cupa Romaniei de AFK Csikszereda (3-3, 8-9 dupa penalty-uri). "E o situație penibila, dar nu sunt de vina jucatorii. De vina e cine i-a adus. Lasați-ma sa cred ca nu Bratu a fost cel…

- Antrenorul celor de la Dunarea Calarasi, Dan Alexa, a detaliat ceea ce s-a petrecut in vestiarul echipei intre Alex Bourceanu si o parte dintre colegii sai, imediat dupa succesul in fata FCSB-ului in Cupa Romaniei.

- Mircea Rednic a bifat doua meciuri pe banca lui Dinamo, dar a obtinut doar remize, 1-1 cu Dunarea Calarasi si 0-0 cu Chiajna in Liga 1 Betano. Acum, "cainii" se pregatesc de duelul din Cupa Romaniei, cu Csikszereda, partida programata joi. Antrenorul dinamovist le-a scris pe tabla...

- LPF a anuntat ca ora de start a meciului Dunarea Calarasi - Viitorul, din etapa a 14-a a Ligii 1 Betano, a fost schimbata. Cluburile au solicitat modificarea, iar partenerii media au fost de acord. Astfel, jocul va avea loc in aceeasi zi, duminica, 4 noiembrie, dar de la ora 16:00 si...

- Cei din PCH, galeria ros-alba, au anuntat ca nu sunt de acord ca Dan Alexa sa preia postul lui Florin Bratu. Acutualul antrenor al nou promovatei in Liga 1 Betano, Dunarea Calarasi, a jucat in "Stefan cel Mare", dar a avut mai multe conflicte cu fanii de-a lungul timpului.

- Meciul Sepsi Sfantu Gheorghe - Dunarea Calarasi, din etapa a 7-a a Ligii 1 Betano, se joaca azi, de la ora 19:30, in direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live text pe www.prosport.ro.

- Liga 1, etapa 7. Sepsi Sfantu Gheorghe – Dunarea Calarași (ora 19.30, Digi, Telekom, Look). Sepsi OSK – Dunarea Calarași ”Avem un meci greu cu Dunarea Calarași. L-am pregatit bine, sper sa-l caștigam. Eu mi-aș dori sa caștigam campionatul dar va fi foarte dificil. Daca evoluțiile noastre vor fi foarte…

- Antrenorul dinamovist Florin Bratu a analizat minusurile echipei, a expus si plusurile, a prefatat partida cu Viitorul, de luni din Liga 1 Betano, dar a comentat si despre protestul de vineri din Piata Victoriei, unul marcat de violente.