- Rasturnare de situație in incidentul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa! Este vorba despre episodul care a facut valva in mass-media autohtona, iar imaginile uluitoare in care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, la scurt timp dupa finalul partidei Astra Giurgiu – FC Botoșani, au șocat intreaga…

- Dan Alexa (39 de ani) a oferit prima declarație dupa pumnul primit in figura de la Anamaria Prodan, la finalul meciului dintre Astra și FC Botoșani, scor 2-2. „Vreau sa precizez urmatoarele aspecte. Sunt un barbat divortat, adica liber. Ca orice barbat liber imi permit sa ies cu diverse domnisoare pentru…

- Anamaria Prodan nu este deloc mandra de situația pe care a creat-o atunci cand i-a dat un pumn in fața antrenorului Dan Alexa și nici de amploarea pe care a luat-o in presa, insa incearca sa-și mențina o atitudine optimista. Anamaria Prodan a inceput sa aiba regrete vizavi de conflict și incearca sa…

- Anamaria Prodan infrunta tavalugului mediatic abatut asupra sa, in urma incidentului nefericit petrecut la finalul partidei dintre Astra Giurgiu si FC Botosani, din prima etapa a Ligii l, cand l-a lovit cu pumnul in figura pe antrenorul giurgiuvenilor, Dan Alexa. Regretele impresarei cresc pe zi ce…

- Anamaria Prodan a oferit noi explcații dupa scandalul cu Dan Alexa, pe care l-a lovit cu pumnul in fața dupa Astra - FC Botoșani 2-2, anunța gsp.ro.Impresarul a spus ca azi a vazut pentru prima data imaginile video și ca regreta gestul facut, dar i-a criticat pe cei care au avut o reacție…

- Dan Alexa a fost lovit cu pumnul in fata de sotia lui Laurentiu Reghecampf, Ana Maria Prodan, la finalul meciului din Liga 1 dintre Astra si FC Botosani, scor 2-2. Intrebata despre incident, aceasta a spus ca era vorba despre transferuri nereușite, nu despre o cearta amoroasa, așa cum s-a speculat.…

- Scene șocante surprinse in parcarea arenei din Giurgiu, dupa meciul Astra Giurgiu- FC Botoșani, incheiat 2-2. Anamaria Prodan i-a dat un pumn in gura antrenorului Astrei, Dan Alexa. Jurnaliștii prezenți la fața locului susțin ca Ana Maria Prodan s-a enervat pentru ca Alexa era așteptat de o alta femeie…

- "Am vorbit despre niste jucatori. Nu ma intereseaza ce apare in presa. Eu sunt mai nervoasa si vulcanica. La ce circ e in presa, iar sunt in prim-plan. Sunt obisnuita sa fiu numarul 1 in presa si in sport si am simtit ca imi ia fata Halep. M-am gandit sa scrie presa numai de mine in ziua in care…