- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a catalogat in termeni duri afirmațiile PNL-USR potrivit carora este vina Guvernului pentru cozile la vot in Diaspora la alegerile europarlamentare, intervenția acestuia venind la dezbaterile pe moțiunea simpla prin care opoziția cere demisia ministrului de…

- Un polițist i-a transmis un mesaj lui Catalin Radulescu, dupa ce politicianul a spus ca medicii ar trebui sa dea salariile inapoi, iar profesorii sa plece la cules de fructe afara, pentru ca au votat contra PSD. "Așa facem, mergem la bancomat și apoi tu ieși din politica, ok?", scrie Ionuț Rasica,…

- Aristotel Cancescu, un fost liberal cu nume cunoscut opiniei publice, fost sef al Consiliului Judetean Brasov, in vremea cand era membru al formatiunii conduse actualmente de catre Ludovic Orban, ii bate obrazul primului om in stat si il critica, totodata, si pe numarul 1 din cadrul PNL. Este un mesaj…

- Atac incredibil lansat de șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la adresa fostei șefe a DNA. In lumina ultimelor dezvaluiri facute de Elena Udrea, care susține ca ex-șefa DNA ancheta politicieni din gelozie și invidie, Tariceanu spune ca Laura Codruța Kovesi are probleme psihice.Citește și:…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu il ataca pe liderul PRO Romania, Victor Ponta, despre care susține ca este un 'mare caracter'. Practic, Pleșoianu critica ieșirile lui Ponta la adresa lui Kovesi, in condițiile in care acesta a propus-o pe fosta șefa a DNA in funtea direcției.Citește și: Bogdan…

- Liderii PSD, in frunte cu Liviu Dragnea, au raspuns criticilor din campanie cu un val de atacuri la adresa celor din Opozitie, „adica oamenilor fara tara si fara Dumnezeu“ care nu ar sti decat sa-i jigneasca pe social-democrati.

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al Shabab, a analizat situația mijlocașului Alex Ionița, 24 de ani, cel care i-a fost elev la Astra. Tehnicianul a spus ca jucatorul trebuie sa munceasca mai mult daca vrea sa joace. „Ii recomand sa treaca peste confortul de care da dovada. Uneori trebuie sa il biciuiesti,…

- FCSB a caștigat meciul cu Astra, scor 1-0 (Tanase 55). Mihai Stoica, directorul sportiv al vicecampioanei, a criticat arbitrajul lui Radu Petrescu. „Am avut trei faze in care trebuia sa dicteze lovitura de pedeapsa. Nu jucam ceea ce ne dorim, am avut și șansa pe final la ocaziile Astrei, dar sa ni se…