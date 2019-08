Tehnicianul Dan Alexa a declarat, luni seara, ca mijlocasul Constantin Budescu va reveni la echipa Astra Giurgiu potirvit news.ro

"Din cate am inteles, Budescu este jucatorul nostru si il asteptam", a spus Alexa dupa remiza cu FC Viitorul, scor 1-1, din Liga I.

Constantin Budescu a jucat la Astra din februarie 2011 pana in februarie 2016, cand a fost vandut in China, la Dalian Yifang. In august 2016, el a revenit la Astra sub forma de imprumut, insa doar pana in decembrie 2016, cand s-a intors in China.

Dupa numai o luna, mijlocasul s-a intors din nou la Astra, pentru ca…