Stiri pe aceeasi tema

- Compania Damen precizeaza ca nu a fost instiintata oficial despre suspendarea licitatiei pentru corvetele multifunctionale, dar ca sustine autoritatile romane in desfasurarea investigatiei privind informatiile confidentiale legate de licitatie care au aparut in spatiul public.

- Comisia Europeana va aproba, in cursul lunii ianuarie, proiectul depus de autoritatile romane pentru finantarea unei parti din magistrala de metrou M6 care va lega Capitala de Aeroportul „Henri Coanda", a anuntat comisarul european Corina Cretu.

- Autoritatile britanice sunt convinse ca stiu "tot ce este de stiut" despre tentativa de asasinat a fostului spion rus Sergei Skripal si sustin ca au inclusiv dovezi care duc direct la presedintele Vladimir Putin.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri in provincia Papua de Vest din Indonezia, a anuntat Institutul Geologic American, cauzand o stare de panica la cateva zile de la un tsunami care a ucis sute de oameni in vestul arhipelagului, relateaza Reuters, relateaza Mediafax.Autoritațile…

- Autoritatile craiovene au observat pe ultima suta de metri ca bradul pe care vor sa-l monteze in centrul Pietei Mihai Viteazul incurca spectacolele programate in perioada sarbatorilor de iarna. Asta in conditiile in care anuntau ca la Craiova startul petrecerilor de Craciun se va da vineri, 23 noiembrie.…

- ​Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Dunja Mijatovic, a indemnat vineri autoritațile romane sa retraga acțiunea impotriva jurnaliștilor de la RISE Project și sa evite pe viitor alte astfel de demersuri in care sa ceara presei sa-și dezvaluie sursele. Oficialul ...

- Sute de agenti de politie au fost mobilizati luni la Gara centrala din orasul german Koln, dupa un incident de securitate, afirma surse citate de publicatiile Focus si Bild. UPDATE: Au fost trase focuri de arma Martori au declarat ca au fost auzite focuri de arma si exista informatii privind o posibila…