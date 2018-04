Stiri pe aceeasi tema

- Damen va achizitiona 51% din actiunile societatii mixte Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DMHI), creata impreuna cu Santierul Naval 2 Mai Mangalia, apoi va concesiona gratuit statului roman 2%, si astfel statul (care are 49%) va prelua pachetul majoritar, au decis luni actionarii societatii.

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata in data de 02.04.2018, ora 11,30, hotaraste: 1. 1.1. Se aproba, cu 6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878 din capitalul social, pentru modificarea Actului constitutiv al societatii Santierul Naval…

- Ministerul Economiei a fost absent vineri, la Mangalia, la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Santierului Naval 2 Mai, in cadrul careia trebuia votata majorarea participatiei detinuta de stat la Santierul Naval DMHI Mangalia. O noua sedinta AGA este programata pentru luni, 2 aprilie.

- Ministerul afacerilor externe confirma declararea de catre Federația Rusa persona non grata a unui diplomat roman acreditat in Rusia, dupa o masura similara adoptata de țara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul atacului de la Salisbury.

- Waymo, divizia de mașini autonome din grupul Alphabet, a anunțat ca va cumpara 20.000 de SUV-uri electrice Jaguar I-PACE, contractul fiind de aproximativ 1,5 miliarde euro. Waymo vrea sa lanseze in acest an primele servicii cu mașini care se conduc singure și are in flota 600 de MPV-uri Chrysler Pacifica.…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, convocata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii nr. 297 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,…

- Facebook, achetata in SUA. Acțiunile la bursa ale rețelei sociale au scazut cu peste 5%. Comisia Federala pentru Comerț (FTC) a confirmat ca a deschis o ancheta privind practicile Facebook. Intr-un comunicat de presa, FTC arata ca ia ”in serios” relatarile recente de presa in privina scurgerii de date…

- Aleșii le-au pus gand rau administratorilor și acționarilor care falimenteaza firme. Aceștia nu vor mai putea inființa altele noi, pana cand nu se va finaliza procedura in cazul falimentului sau a insolvenței, potrivit unui proiect de lege semnat de parlamentari de la ALDE și PSD, depus in Senat. Propunerea…

- Statul roman va detine pachetul majoritar de actiuni la Santierul Mangalia si va forma un joint venture cu olandezii de la Damen, a anuntat joi Ministerul Economiei. Ministerul a renuntat astfel la dreptul de...

- Alumil Rom Industry (ALU), filiala din Romania a grecilor de la Alumil Aluminium, propune actionarilor in sedinta din 25 aprilie un dividend brut de 0,416 lei pe actiune, ceea ce la preturile de tranzactionare preanunt de 1,38 lei, echivaleaza cu un randament de 30%, cel mai ridicat de la bursa,…

- Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate miercuri seara, iar statul va deveni actionar majoritar la acest obiectiv industrial, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Economiei. "Este pentru prima dată în…

- "Este pentru prima data in ultimii 28 de ani cand statul roman preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat. Din calitatea de actionar majoritar putem sa protejam eficient interesele statului roman si putem sa protejam inclusiv forta de munca inalt calificata de la Santierul…

- Ministerul Economiei a anuntat ca a finalizat negocierile cu Damen Shipyards Group, compania urmand sa cesioneze actiuni, gratuit, catre Santierul Naval 2 Mai S.A. Negocierile dintre statul roman si investitorul strategic interesat in Santierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate in seara zilei de…

- Negocierile dintre statul roman și investitorul strategic interesat in Șantierul Naval DMHI Mangalia au fost finalizate in seara zilei de miercuri, 21 martie. Astfel, Șantierul Naval 2 Mai S.A Mangalia va renunța la exercitarea dreptului de preferința cu privire la achiziția pachetului de acțiuni deținut…

- Grupul german Deutsche Telekom va cumpara pentru 284 mil. euro un nou pachet de 5% din actiunile grupului elen OTE, dupa ce la licitatia internationala organizata anterior de statul grec nu s-a prezentat niciun ofertant, scrie Reuters. DT isi intareste astfel si mai mult influenta in cadrul OTE,…

- Deutsche Telekom isi suplimenteaza participatia detinuta la grupul OTE, proprietarul Telekom Romania, prin achizitia unui pachet de 5% din actiunile companiei care este cel mai mare operator de telecomunicatii din Grecia, pentru 282 de milioane de euro.

- Transportatorul national de titei Conpet Ploiesti (COTE) propune actionarilor pentru sedinta din 26 aprilie un dividend brut pe actiune de 8,04 lei, ceea ce la preturile de tranzactionare din sedinta preanunt echivaleaza cu un randament de 7%, potrivit calculelor ZF pe baza informatiilor publicate…

- Un barbat din vestul țarii a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce procurorii DIICOT l-au prins in momentul in care ridica... The post Traficant de droguri, arestat! Isi cumpara drogurile cu Bitcoin si le primea prin posta appeared first on Renasterea banateana .

- Apple dezvolta ecrane cu tehnologie MicroLED și are mai mulți ingineri care produc și testeaza astfel de ecrane intr-o unitate de langa sediul sau din California, scrie Bloomberg . In acest moment, Apple cumpara ecranele OLED de pe iPhone X de la Samsung Display, care are un cvasi-monopol in acest domeniu.…

- Dilaver Ismail provine dintr-o familie de origine turca si duce mai departe, alaturi de sotia sa, o veche indeletnicire mostenita de la strabunicul sau. Intr-o mica fabrica de la periferia Galatiului, prepara braga naturala facuta dupa o reteta tinuta secreta cu sfintenie. “Trebuia sa duca cineva aceasta…

- Deja mai bine de o treime dintre salariati, desi vin inca la serviciu, nu mai au ce lucra. Societatea detinuta de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) si de statul roman mergea pe pierdere de ani buni. In decembrie 2017, olandezii de la Damen erau pe punctul de a prelua…

- Shakira și Pique și-au petrecut vacanța in Ibiza, alaturi de cei doi copii ai lor. Celebrul cuplu a angajat un bucatar personal, care a fost platit cu 20.000 de euro pentru o saptamana. Informația a fost publicata la un post de radio argentinian, de un jurnalist care a precizat…

- Chiar maine vom avea o noua intalnire cu SANITAS. Eu cred ca actiunile de protest anuntate nu se justifica in conditiile in care salariile medicilor au crescut de la 1 martie a.c., la fel si veniturile nete. Ca ministru al Sanatatii pot sa va asigur ca sunt constienta ca avem nevoie de medici in tara…

- Profitul net al Transgaz va fi in 2018 de 213,1 milioane lei, cu 58,4% mai mic fata de cel obtinut in 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, aprobat luni in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta reducere poate fi pusa pe seama scaderii veniturilor reglementate,…

- Compania Antibiotice va infiinta reprezentante in Republica Moldova si Ucraina, conform unei decizii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), se arata intr-un document publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Actiunile companiei au scazut cu 0,12%,…

- Dupa ce Tudose a spus ca statul va prelua santierul, Ministerul Economiei sustine ca isi analizeaza optiunile, deputatul USR Mihai Catalin Botez a interpelat Ministerul Economiei pe acest subiect. Ministerul Economiei ne a transmis, saptamana trecuta, ca analizeaza aspectele privind preluarea Santierului…

- Primarul General al Bucureștiului, Gabriela Firea, anunța ca va achizitiona 500 de locuinte pentru cadrele medicale” Ele vor fi pentru medicii din cele 19 spitale administrate de Municipalitate. ”Vom construi ansambluri de locuinte pentru anumite categorii sociale, care nu isi permit sa cumpere imobile…

- președintele Aerostar este unul dintre cei mai importanți investitori Acțiunile companiei Aerostar Bacau au crescut fulminant la Bursa de Valori dupa ce Raytheon, fabricantul american al sistemelor de rachete militare Patriot, a acceptat colaborarea cu cea dintai. Recent, americanii au trimis la Aerostar…

- Divizia ungara a lantului german de magazine de discount Aldi a achizitionat marca Kokardas a producatorului ungar de lactate Alfoldi Tej, potrivit Budapest Business Journal. Cele doua companii coopereaza de zece ani, oferind 12 produse sub acest brand din 2015. Alfoldi Tej a investit 10…

- Poliția Locala Ploiești prin Serviciul Circulație pe Drumurile Publice a desfașurat, la sfarșitul saptamanii trecute, in zilele de 15 și 16 februarie 2018, o serie de controale specifice pentru asigurarea unei bune conduite in traficul rutier pe raza municipiului. Astfel, polițiștii locali au verificat…

- S-a caștigat premiul Loto 5/40 la extragerea din 15 februarie. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi, 15 februarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. La extragerea Loto 5/40 s-a inregistrat cate un caștigator la primele…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Blaxy Premium Resort amp; Hotel SA din data de 16.01.2018. Oguz Ytlmaz si Gulden Yelmaz, impreuna detinand 100 din capitalul social al societatii, au renuntat in unanimitate la orice formalitati prealabile…

- Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu a transmis o interpelare catre Ministerul Economiei, prin care a cerut explicatii cu privire la soarta Santierului Naval din Mangalia. "Asa cum stiti, statul roman doreste sa il nationalizeze si a blocat deja vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre olandezii…

- Guvernul grec a initiat marti o procedura de licitatie internationala pentru vanzarea unui pachet de 5% din actiunile pe care le mai detine la compania de telecomunicatii Hellenic Telecommunications Organization (OTE), prezenta si pe piata din Romania, aceasta fiind una din conditiile incluse in programul…

- Credius Pay și Netopia mobilPay, cel mai mare procesator de plati electronice din Romania, anunța lansarea unei soluții de plata revoluționare dedicata magazinelor online, prin care clienții acestora vor putea sa finalizeze o comanda chiar și in cazul in care nu dispun de fonduri suficiente pe carduri.…

- Marti, a avut loc sedinta Asociatiei "Cutu, cutu" pe tema sterilizarii cainilor cu proprietar. Dupa o scurta trecere in revista a legislatiei, am elaborat cereri catre primariile unor localitati de pe raza carora erau participantii la sedinta, urmand a fi depuse. Cu aceasta ocazie am elaborat pentru…

- Polițiștii locali au amendat, în perioada 26 - 31.01.2018, șoferii care ocupa abuziv locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilitați, în urmatoarele zone: Piața Garii, str. I.L.Caragiale, str. Emil Isac, str. M. Eminescu, str. Inului, str. Navodari etc. Cu…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie. Printul mostenitor Mohammad bin Salman a luat masuri, in noiembrie 2017, pentru a-si consolida puterea prin infiintarea unui comitet anticoruptie,…

- Daca esti tanar si te gandesti foarte mult la mutatul singur, departe de parinti, atunci trebuie sa stii ca exista o zona pe glob unde iti poti achizitiona o locuinta doar cu un euro!

- Valoarea actiunilor companiei Kingdom Holding a crescut cu 10% dupa ce presedintele companiei, printul Alwaleed bin Talal, a fost eliberat din hotelul Ritz-Carlton din Riyadh, care a servit drept inchisoare pentru mai multi miliardari si printi de cand Arabia Saudita a inceput o campanie anti-coruptie…

- Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia convoaca Adunarea generala ordinara nr. 10 a actionarilor, in data de 27.02.2018, ora 11,30, la sediul societatii din Mangalia, strada Rozelor, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul…

- Metrorex vrea sa incheie un acord cadru, pe patru ani, pentru servicii de curatenie si igienizare, valoarea acestuia fiind de 54,9 milioane de lei, potrivit unui anunt de participare, postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Decirom SA Constanta din data de 18.12.2017, ora 13.00, in prezenta actionarilor reprezentand 99,77 din capitalul social, a luat, in unanimitate, mai multe hotarari. Astfel, actionarii au aprobat revocarea lui Valeriu Constantin Bajenaru din functia de presedinte…

- In fiecare luna din acest an in judetul Sucaeva dar nu numai vor avea loc actiuni dedicate Centenarului Marii Uniri, a anuntat presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur. El a amintit ca in ianuarie s-au desfasurat pana acum actiunile de la Vaslui care au comemorat batalia de la Podu Inalt si…

- Ca europarlamentar, Viorica Dancila a aparat in Parlamentul European actiunile PSD-ALDE privind justitia, in mai multe cuvantari. In 1 februarie 2017, in Parlamnetul European, Viorica Dancila a anuntat ca in Romania au avut loc proteste violente, cu petarde si pietre aruncate.

- Ai avut o idee (care a parut, poate) geniala, ai lansat o companie si ai creat un produs. Si cum este in cazul fiecarui parinte care isi adora copilul, esti convins ca produsul sau serviciul pe care tu il aduci pe piata este absolut revolutionar, iar clientii vor da navala sa-l cumpere. Lucrurile…

- Regimul de la Teheran isi extinde influenta in Orientul Mijlociu, dar Israelul monitorizeaza cu atentie actiunile iraniene si are agenti inclusiv in Iran, avertizeaza Yossi Cohen, directorul Agentiei israeliene de informatii (Mossad).

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, au aplicat 50 de amenzi, in valoare de 11.155 lei, si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 2 ianuarie, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente,…