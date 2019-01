Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60 de persoane, care se aflau in 20 de masini, au ramas inzapezite, vineri, in zona sanatoriului Moroeni, din Dambovita, pe drumul care duce spre Padina, in Masivul Bucegi. Turistii au fost salvati dupa aproape opt ore. "Au ramas blocati cu masinile in jurul orei 14. Au ramas inzapeziti.…

- O familie de israelieni, formata din doi adulti cu varsta intre 40 si 45 de ani si un copil minor in varsta de 8 ani, a fost ajutata de jandarmii montani de la Postul Zanoaga dupa ce s-au ratacit in Muntii Bucegi.

- Jandarmii montani au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru a ajuta doi turisti care au ramas inzapeziti cu masina in zona Belvedere din Bucegi, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi Dambovita. Turistii au sunat la 112 pentru a cere ajutor. ''Jandarmii montani de la Postul…

- Zeci de turisti care sunt cazati in zona Pestera - Padina din Bucegi nu pot pleca pentru ca tu drumul este blocat de troiene de zapada, care ajung si la un metru, in urma viscolului din noaptea de marti spre miercuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Jandarmii montani din Dambovita au intervenit, marti, pentru salvarea a noua turisti, intre care trei copii, care au ramas blocati cu masinile in zapada, in masivul Bucegi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pe drumurile de acces in Muntii Bucegi din Dambovita, DJ 713 si DJ 714 se circula in conditii de iarna, anunta autoritatile. Utilajele au intervenit insa foarte tarziu in zona, din cauza faptului ca unul dintre autovehicule a fost implicat intr-un eveniment rutier.

- Ninge ca in mijlocul iernii la altitudini mari in Muntii Bucegi. Imaginile surprinse de catre jandarmii montani din județul Dambovita in zona Pestera, din apropierea localitatii Moroeni, sunt de-a dreptul spectaculoase. Stratul de zapada este deja de cativa centimetri si se anunta a creste in zilele…

- Un incendiu pe o suprafata de circa 500 de mp a izbucnit, miercuri dimineata, la o pensiune din localitatea buzoiana Ciuta, 14 persoane - 12 turisti si doi angajati - fiind evacuate. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, slt George Cretu, pompierii au intervenit cu patru autospeciale…