- Un detinut condamnat la 15 ani pentru omor a evadat marti de la Penitenciarul Gaesti, el fiind gasit insa dupa cateva ore in zona unei statii de alimentare cu carburanti din localitate, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Dambovita, informeaza Agerpres.roPentru gasirea…

- In aceasta dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaesti au fost sesizați de catre reprezentanții Penitenciarului Gaești cu privire la Post-ul DAMBOVIȚA: Un deținut condamnat pentru omor a evadat din Penitenciarul Gaești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politisti din tot judetul Arad participa, miercuri, la cautarea unui barbat care a fost condamnat la inchisoare, dar s-ar sustrage de la executarea pedepsei, el fiind vinovat de impuscarea unui vanator in urma cu doi ani, cand suspectul a fost prins la braconaj, scrie Agerpres. Purtatorul de…

- Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Camataru, va fi pus in libertate, marți, dupa ce magistrații Judecatoriei Gaești, județul Dambovița, au decis sa admita propunerea de eliberare condiționata formulata de Penitenciarul Gaești unde Catamaru era inchis pentru șantaj, conform MEDIAFAX. Potrivit…

- Un copil in varsta de numai 8 ani, internat la Centrul Social din Gaesti, județul Dambovița, a murit marti, 5 februarie, in urma unui stop cardio-respirator. Copilul era grav bolnav si era atent monitorizat de catre personalul medical al centrului. Baietelul a fost abandonat la nastere in maternitate,…

- Un barbat de 72 de ani a ajuns la spital, in aceasta dimineața, dupa ce arma i s-a descarcat accidental in genunchi, in timpul unei partide de vanatoare in zona comunei Butimanu, informeaza, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dambovița. Vanatoarea era autorizata, iar politistii verifica…