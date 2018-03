Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe DN 71, la Ghergani. Un TIR și un autoturism s-au ciocnit pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Șoferul și o persoana care se afla in autoturism au fost transportate la Spitalul din Targoviște. DN71 este blocat, in urma accidentului, circulația fiind deviata pe Slobozia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN12C, la kilometrul 38, inlocalitatea Bicaz Chei, judetul Neamt, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme. Cauza producerii a fost pierderea controlului volanului si intrarea pe contrasens.…

- Sase persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc DN67B Pitesti – Dragasani, in localitatea Poiana Lacului din judetul Arges. Traficul rutier este blocat.

- Un batran a fost accidentat mortal de tren, marti dupa-amiaza, in localitatea Nucet, la trecerea la nivel cu calea ferata din localitate, iar cercetarile continua la fata locului, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, conform Agerpres.Cel care a sesizat Politia este…

- Traficul rutier este blocat marti dupa-amiaza pe un sens de mers al DN 2B, in judetul Braila, dupa ce un TIR a derapat si a intrat intr-un sant, remorca autotrenului ramanand pe carosabil, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). In apropiere de localitatea Silistraru, soferul autotrenului…

- Un heleșteu s-a revarsat in comuna argeșeana Bradu (DJ659), in zona postului de poliție. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Argeș, traficul este blocat total și a fost deviat pe o ruta ocolitoare.

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost…

- Un autoturism Ford care venea dinspre Micalaca, pe banda a doua, l-a lovit in plin. Impactul a fost atat de puternic incat pietonul a fost ridicat in aer la o inaltime de aproape trei metri (pana la nivelul etajului intai al Liceului National de Informatica) si azvarlit in fata aproximativ 20 de…

- O femeie si-a pierdut viata, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, in urma unui accident rutier care a avut loc sambata, pe DN6, in apropierea localitatii Jupa, in judetul Caras- Severin. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Potrivit reprezentantilor…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Traficul rutier este blocat pe DN 25 Galati-Tecuci, intre localitatile galatene Vames si Tudor Vladimirescu, din cauza unui grav accident de circulatie in urma caruia au rezultat cinci victime, doua in stare foarte grava. La fata locului s-au deplasat trei ambulante si un echipaj ISU de la descarcerare,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Un accident rutier a avut noaptea trecuta, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un camion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a fost…

- Traficul rutier a fost blocat pe DN 7, duminica, in zona localitatii Cotmeana, din cauza unui accident rutier in urma caruia patru persoane au fost ranite si au ramas incarcerate, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges. Din primele informatii comunicate de IPJ, un autoturism…

- Traficul rutier pe DN72 –Valea Voievozilor este afectat la aceasta , se desfașoara cu dificultate din cauza producerii unui accident rutier.Este vorba de o coliziune intre un TIR și o autocisterna pe DN72 –Valea Voievozilor. In urma accidentului , șoferul Tirului a suferit leziuni. Atat Tirul cat și…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, din localitatea damboviteana Teis, a fost gasit spanzurat, miercuri dimineata, intr-o padure din spatele casei unde locuia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.Citeste si: Denuntatorul medicului Lucan arunca IN AER sistemul medical:…

- Accident deosebit de grav in aceasta dimineata pe Vales Oltului. Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dimineata pe DN7, pe Valea Oltului, in localitatea Balota. Totul dupa ce soferul unui autoturism a adormit la volan si a intrat pe contrasens, lovind frontal o alta masina,…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Tulcea, pe drumul dintre localitatile Rachelu si Luncavita. Traficul in zona este blocat. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autotrenuri. La fata locului intervin pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Traficul rutier este blocat pe DN 1F, in localitatea Chendremal, in urma unui accident rutier in care un pieton a fost ranit grav. Potrivit primelor informatii, barbatul a fost izbit in plin de un autoturism. Politistii au blocat traficul in zona pentru efectuarea cercetarilor la fata locului. Vom reveni…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe ambele sensuri ale DN66, la kilometrul 66 Defileul Jiului , judetul Gorj.Motivul este un eveniment rutier in care au fost implicate un autotren si o autoutilitara.Tamponarea nu s a soldat cu…

- Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 15.00, in Aiud, aproape de intrarea in municipiu, pe DN1, dinspre Teius. Din primele date, au fost implicate doua masini, un microbuz si un autoturism. Traficul rutier a fost blocat pentru o perioada, insa ulterior circulatia a fost reluata, transmite…

- Circulatia rutiera pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, a fost reluata, joi dupa amiaza, dupa ce un TIR a derapat pe zapada in localitatea Stanceni si a blocat complet soseaua mai mult de o ora, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures, conform Agerpres.Din…

- Parisul vede cea mai abundenta zapada, dupa cea din anul 1987. Vremea rea le-au dat mari batai de cap parizienilor, dar si turistilor. O mare parte din nordul Franței, s-a trezit cu o patura alba de zapada in dimineata zilei de azi, 7 februarie.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Un barbat din Galati a ajuns marti, la spital, dupa ce s-a ranit in timp ce se afla intr-un autobuz al carui sofer a franat brusc, se arata intr-un comunicat transmis marti, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.Citeste si: Noi probleme in infrastructura: Cea mai SCUMPA autostrada…

- Traficul a fost blocat pe DN1A Ploiesti - Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. O persoana a fost ranita grav si a fost incarcerata. Un alt accident rutier grav s-a produs noaptea trecuta pe DN 73, in Arges, la Campulung.…

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit Agerpres. Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei. Femeia se afla in coafor cand s-a intamplat incidentul,…

- UPDATE ora 09:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt – Piatra Neamt , unde anterior a fost blocat la km 37+700,in zona localitatii Agapia (judetul Neamt), dupa ce un tir a pierdut controlul directiei…

- Traficul rutier pe DN 7, in zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost indepartat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Circulatia a fost ...

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Doua persoane au fost ranite in aceasta dimineata in urma unui accident rutier petrecut pe DN 7, la km 22+400 de metri, in zona localitatii Gulia (pe raza judetului Ilfov, aproape de limita cu judetul Dambovita). Potrivit Centrului Infotrafic din ...

- Traficul rutier pe DN7 a fost blocat ore bune ieri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care a fost implicata o autocisterna incarcata cu 22 de tone de GPL. Incidentul s-a petrecut chiar in centrul comunei Draganu. Vehiculul, condus de un barbat din Bihor, se deplasa spre Valcea. Pentru ca…

- O fata de 19 ani a fost grav accidentata joi seara pe centura Capitalei, in zona Afumati, fiind acrosata de un autoturism in timp ce mergea neregulamentar pe sosea, a anuntat Biroul de presa al IPJ Ilfov. Din primele date victima are o fractura de bazin si a fost transportata la spital.…

- Un barbat de 31 de ani a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita transmis Agerpres, barbatul impuscat a decedat…

- Traficul rutier a fost ingreunat timp de aproximariv 20 de minute, in cursul serii de astazi, 22 decembrie 2017, pe DN 74, la ieșirea din Zlatna inspre Abrud, din cauza unui accident rutier. Potrivit IPJ Alba, au fost implicate un autocamion și doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost…