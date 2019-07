Dâmboviţa: Şoferul unei ambulanţe a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un gard; pacienţii, răniţi uşor Soferul unei ambulante a pierdut, joi, controlul volanului si a intrat cu autospeciala intr-un gard, in comuna Brezoaele, trei pacienti din autovehicul fiind raniti usor, informeaza IPJ Dambovita. "Din primele date, pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers, conducatorul unei ambulante, un barbat din Bucuresti, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si s-ar fi izbit de gardul unui imobil", precizeaza reprezentantii IPJ Dambovita. Conform sursei citate, in urma impactului, trei pacienti din ambulanta au suferit vatamari corporale usoare si au fost transportati la spital.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

