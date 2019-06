Stiri pe aceeasi tema

- Ploile au facut ravagii in țara, marți,4 iunie. Pompierii au intervenit in mai multe gospodarii inundate in localitatile Picior de Munte, Gura Sutii, Potlogi, Cornesti, Niculesti, Tatarani si Ciocanesti. „Actiuni de evacuare a apei din gospodariile populatiei (inundatii): detasamentul Gaesti a intervenit…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma ciocnirii dintre un microbuz si un autoturism. Accidentul a avut loc pe DN72 Targoviste – Gaesti, in zona localitatii Picior de Munte. Circulatia rutiera a fost oprita pe ambele sensuri.

- Cu mic, cu mare, locuitorii din comuna damboviteana Dragodana au lasat, duminica, toate treburile, s-au gatit de sarbatoare, si au iesit, pe stadionul din satul Picior de Munte. Asta pentru ca, Primaria si Consiliul local Dragodana au pus la cale un program extrem de variat, pe toate gusturile, pentru…

- In ultimele sapte zile, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la 26 de evenimente: sapte incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, etc.), trei incendii de vegetatie,opt…

- In intervalul 12.04-14.04.2019, pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a 10 incendii. Vineri, 12.04, militarii din cadrul Detașamentului Baia Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit din cauza unei hote electrice defecte. Au ars circa 10 metri liniari de cablu electric.…

- Pompierii intervin joi dimineata pe DN 1A in localitatea Lucianca, comuna Butimanu, pentru descarcerarea unei persoane in urma unui accident rutier intre un TIR si un microbuz care transporta sase pasageri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, scrie Agerpres. Potrivit…

- Patru hoți din Dambovița - Gaina, Oaie, Palermo și Canibalu′, primii trei din Costești Vale, ultimul din Odobești - au furat cabluri de inalta tensiune in valoare de 11.379 lei. Ei le-au vandut unui centru de fier vechi din Titu pentru o suma mult mai mica, 1.500 lei. Polițiștii din Gaești i-au prins…