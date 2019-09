Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani din Gura Șuții, este conform unor surse, un cetațean olandez. Acesta Post-ul Un cetațean strain este principalul suspect in cazul de la Gura Șuții apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cazul copiilor din Costinesti surprinsi la cersit evolueaza dupa ce anchetatorii au declanșat dosare de cercetare penala pentru fapte de exploatare a cersetoriei si folosirea unui minor in scop de cersetorie. Politistii din Costinesti au intocmit trei dosare de cercetare penala pentru infractiuni…

- Adolescenta din comuna Holboca, data disparuta in cursul zilei de luni, a fost gasita in judetul Dambovita, au informat, astazi, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi. ‘In urma activitatilor de investigare desfasurate de catre politisti, in seara de 31 iulie spre 1 august, in…

- Polițiștii au prins un suspect in cazul crimei din București. Amintim ca un barbat a fost ucis in bataie in parcarea unui supermarket.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA dupa decizia CSM in cazul procuroarei Maria Pițurca: 'Nu inseamna ca e in regula'"In urma cu scurt timp a fost identificat…

- O fetița de numai 4 ani a cazut de la etajul trei al unui bloc din Cluj-Napoca. Un echipaj SMURD s-a deplasat de urgența pentru a ii acorda ingrijiri medicale. ”In aceasta seara, in jurul orei 19:30, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un copil minor, in varsta de 4 ani,…