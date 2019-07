Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Gaesti au descins, joi, 4 iulie, la domiciliile a cinci persoane din Craiova, banuite de comiterea unui furt dintr-o locuinta, fapta comisa in luna mai a acestui an. Prejudiciul a fost de aproximativ 100.000 de lei și s-au pus in aplicare , patru mandate de aducere, persoanele depistate…

- Polițiștii dambovițeni au ieșit astazi in fața Inspectoratului de poliție al județului, dar și al Poliției Orașului Gaești, pentru momente Post-ul DAMBOVIȚA: Momente de reculegere in memoria polițiștului impușcat de un interlop (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii romani, italieni, spanioli, francezi și maghiari au desfașurat, marți dimineața, peste 150 de percheziții domiciliare la persoane suspectate ca au legaturi cu mafia peștelui din Europa. Poliția Romana a anunțat ca "La aceasta ora, politistii romani, precum si cei din Italia, Spania, Franta…

- La aceasta ora, politistii romani, precum si cei din Italia, Spania, Franta si Ungaria pun in aplicare peste 150 de mandate de perchezitie domiciliara, in vederea documentarii activitatii infractionale a unui grup organizat, care se ocupa cu activitati ilegale din domeniul pescuitului, achizitiei, transportului…

- La aceasta ora, politistii din Prahova efectueaza 14 perchezitii la persoane banuite de infractiuni silvice. 5 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. Potrivit IPJ Prahova, la data de 3 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Valenii de Munte si sectiilor rurale arondate, sprijiniti de…

- Politisti ai Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea au efectuat 3 perchezitii, la doua persoane fizice, banuite de savarsirea mai multor infractiuni silvice precum si la sediul unui Ocol Silvic privat.