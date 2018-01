Stiri pe aceeasi tema

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru...

- Si-a ucis iubita cu cinci lovituri de cutit intr-un exces de furie, dar apoi a declarat ca ii pare rau si ar fi vrut doar sa o sperie. Nimeni dintre apropiati si nici sefii subofiterului nu credeau ca ar putea sa fie capabil de un asemenea gest.

