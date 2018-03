Stiri pe aceeasi tema

- Alunecarile de teren si inundatiile au afectat, in ultima perioada, 26 din cele 104 localitati ale judetului Prahova, mai multe gospodarii si case fiind in pericol iar zeci de persoane riscand sa ramana izolate.Potrivit unui bilant al Prefecturii Prahova, in ultima saptamana au fost raportate probleme…

- Alunecarea de teren de la Valeni - Dambovita a afectat o suprafata de 6,5 hectare de teren, 11 gospodari, un drum comunal, iar trei familii au fost mutate la rude, au anuntat, joi seara, reprezentantii Prefecturii Dambovita. Alunecarea de teren se poate extinde, in functie de evolutia vremii, si s-a…

- In baza unui raport operativ transmis in data de 29 martie 2018 de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Murgesti, o comisie numita prin ordin al prefectului s-a deplasat in localitatea amintita, unde a fost semnalata producerea unor alunecari de teren care au afectat Drumul Comunal 174 si Drumul…

- Pompierii de la ISU Timis intervin, joi seara, pentru degajarea unei portiuni de drum judetean, pe raza localitatii Ohaba Romana, afectat de o alunecare de teren. "S-a intervenit cu forte din cadrul ISU Timis, Primaria Ohaba Lunga si de la drumurile Judetene Timis, actiunea fiind monitorizata…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman, in mai multe localitati ale judetului apa a inceput sa se retraga, cu toate acestea 20 de localitati sunt in continuare afectate de inundatii. Printre cele mai dificile situatii se inregistreaza la Draganesti…

- Caile de acces in satul Pardosi, judetul Buzau, sunt impracticabile din cauza alunecarilor de teren reactivate dupa precipitatiile din ultima vreme si topirea rapida a zapezii. Sunt probleme atat pe DJ 220 Buda – Murgesti, cat si pe DJ 203 K, spre Buda.

- Administratorii celor doua drumuri județene afectate de alunecarea de teren – la Teslui și apa stransa de pe versanți, care nu a mai putut fi preluata de baraj – la Valeni vor apela la soluții provizorii pentru a le reda ...

- Comuna Vintileasca si partial comuna Jitia, din judetul Vrancea, sunt izolate in urma reactivarii unei alunecari de teren mai vechi care a afectat inclusiv Drumul National 2 N. Potrivit autoritatilor locale, in Vintileasca ar fi circa 2.130 de locuitori izolati iar in Jitia 1.400, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Circulatia pe drumul european E 70, pe portiunea din judetul Teleorman, a fost restrictionata pentru vehiculele sub 3,5 tone, miercuri, 28 martie, din cauza revarsarii unor rauri pe carosabil. Alte doua durmuri judetene sunt inchise traficului rutier, iar oameni din 20 de localitati sunt afectati de…

- Dupa situatia critica din comuna Valeni Dambovita, unde o alunecare de teren a distruse 14 case, trei familii fiind evacuate, acum, pamantul instabil pune in pericol un sat intreg din comuna Glodeni.

- Cursurile au fost suspendate, vineri, in comuna Pausesti, din cauza ninsorii abundente, care a provocat probleme si in alimentarea cu energie in localitatea Horezu si a activat alunecari de teren pe mai multe drumuri comunale si pe un drum judetean, informeaza un comunicat al Prefecturii Valcea,…

- Apele au acoperit aproape 3.200 de hectare de teren agricol in judetul Brasov. Cele mai afectate culturi sunt cele de grau de toamna, iar cele mai afectate zone sunt Augustin, Mandra si Comana de Jos. Sute de hectare de grau si lucerna, dar si de fanete si pasuni au fost afectate de…

- Alunecari de teren masive in judetul Buzau din Romania. Trei localitati au ramas izolate, dupa ce pe unul dintre drumurile principale s-a format un crater imens.Au fost afectate si mai multe case, care din cauza fisurilor adanci din pereti risca sa se prabuseasca.

- O alunecare de teren in zona Malul cu Sare a intrerupt circulatia rutiera pe DC 159 intre localitatile Luncile si Terca. Ca urmare a evenimentului, circulatia auto intre satele Luncile si Terca a fost restrictionata, traficul in zona desfasurandu-se exclusiv pietonal.

- Vremea schimbatoare și precipitațiile din ultima vreme au declanșat alunecari de pamant in sudul țarii. In Prahova și Dambovița zeci de case se afla in pericol dupa ce pamantul a luat-o la vale.

- Sute de gospodarii au ramas fara curent electric, duminica dupa-amiaza, din cauza ploii inghetate care s-a depus pe conductori. Echipele Electrica intervin la aceasta ora pentru ca oamenii sa nu petreaca noaptea in bezna.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Alunecarile de teren iau amploare in comuna dambovițeana Valeni , trei familii fiind evacuate iar opt gospodarii afectate. In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, in data de 16.03.2018 s-a reactivat alunecarea de teren din satul Valeni Dambovița, in punctul…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26 800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau.O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri din carosabil,…

- Trei drumuri judetene si trei comunale din Covasna sunt vineri inchise circulatiei pe anumite tronsoane din cauza inundatiilor din ultima perioada, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, circulatia rutiera este afectata pe DJ…

- Cresterea brusca a temperaturilor a dus la topirea zapezii in centrul Croatiei, ceea ce a provocat alunecari de teren si inundatii de proportii in localitatea Hrvatska Kostajnica. Cateva case s-au prabusit chiar in timpul unei vizite de lucru a premierului croat, Andrej Plenkovic.

- Presedintele clubului PAOK, omul de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis, a intrat pe gazon dupa ce fundasul capverdian Fernando Varela (ex-Steaua) a înscris un gol ce parea sa aduca victoria echipei sale în meciul cu AEK Atena, însa arbitrul Georgios

- Douazeci si patru de gospodarii din comuna Drajna, judetul Prahova, sunt izolate din cauza unei alunecari de teren produse in urma scurgerilor de apa de pe versanti. O comisie este luni la fata locului pentru evaluarea situatiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Alunecare de teren in apropiere de Bistrita, langa un cartier rezidential. Pamantul si copacii au luat-o la vale si au ajuns la drumul judetean care leaga orasul de comuna invecinata. Autoritatile au intervenit, au curatat si au marcat locul.

- Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat ca alunecarea de teren s-a produs pe un drum de exploatare din cartierul Seciu. Pamantul s-a surpat o pe suprafata de aproximativ doi kilometri patrati, cea mai mare adancime avand un metru si jumatate. Potrivit acestuia,…

- Zece masini au ramas inzapezite pe un drum judetean din Vrancea, iar utilajele de deszapezire incearca sa ajunga la acestea. Doua drumuri nationale si unul judetean sunt inchise miercuri din cauza sulurilor de zapada care s-au format pe carosabil in judetul Vrancea. Cel putin trei utilaje…

- Marti, 27 februarie 2018, ora 11:00, la nivelul Judetului Prahova nu se inregistreaza drumuri judetene inchise sau blocate, circulatia desfasurandu-se in conditii de iarna. In cursul noptii s-a intervenit cu utilaje cu lama, pentru mentinerea drumurilor in stare de viabilitate. Se acționeaza cu utilaje…

- Un sat din Bistrita-Nasaud este izolat, din cauza zapezii viscolite. Este vorba despre satul Ciosa, situat aproape de Pasul Tihuta, care face legatura dintre judetele Bistrita-Nasaud si Suceava. Probleme sunt si pe DC 5C, care leaga localitatile Piatra Fantanele de Dornisoara.

- Trebuie sa plecați la drum prin județ și vreți sa știți care este starea drumurilor? Puteți suna la numarul de telefon special, pus la dispoziție de CJ Timiș. Momentan, nu sunt drumuri cu probleme, conform datelor oficiale.

- In zona au fost dispuse masuri de semnalizare si avertizare a soferilor, fiind montate indicatoare si balize directionale. ''Le recomandam conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa reduca viteza de deplasare pe acel sector de drum'', se precizeaza in informarea IPJ Dambovita.

- foto Arhiva Din cauza unor alunecari de teren, pe o porțiune de aproximativ 50 de metri, pe DJ 710 Pucioasa Post-ul Circulație pe un sens pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, din cauza unor alunecari de teren apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Patru persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produsa intr-o statiune turistica din provincia Java de Vest din Indonezia, au anuntat marti autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural care a avut loc in statiunea Puncak, o destinatie…

- In urma mai multor plangeri din partea utilizatorilor de iPhone 7 care au avut probleme cu semnalul, Apple a anuntat ca va repara modelele afectate de bug-ul „No Service” complet gratuit, chiar daca acestea nu mai sunt in garantie. Este vorba despre unitati ale telefonului fabricate intre septembrie…

- Prin intermediul acestor harti vor fi identificate, localizate si delimitate zonele expuse la cutremure si alunecari de teren, urmand ca apoi sa fie realizate planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism, astfel incat sa poata fi luate masuri pentru atenuarea riscurilor de pierderi de vieti omenesti…

- Turistii sunt asteptati si in acest weekend in statiunea montana Ranca, judetul Gorj. Sunt deschise sase partii de schi, iar cea din centrul statiunii dispune si de instalatie de nocturna. De asemenea, este functionala si instatia de telescaun de sub Varful Papusa. In zona se vor afla pregatiti sa intervina…

- Drumurile judetene Ghermanesti - Arsura si Codaesti - Danesti, care au fost blocate din cauza ninsorii abundente si a viscolului, au fost redate circulatiei, au anuntat reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. "Pana la ora 16,00, in functie de evolutia vremii, speram sa reusim si…

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- Autoritatile din California au ordonat o serie de evacuari obligatorii în cursul zilei de luni, dupa ce Serviciul National de Meteorologie din Statele Unite a emis un avertisment pentru ploi abundente si pentru posibile viituri si alunecari de teren în zonele afectate recent de un incendiu…

- Ploile abundente si zapada topita au provocat inundatii si alunecari de teren in sudul Germaniei, a indicat vineri politia din aceasta tara, citata de DPA. Aproximativ 100 de persoane au fost evacuate preventiv de pe o strada rezidentiala a orasului St Blasien, din zona Padurea Neagra,…

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu în drumul de la Munchen, la București. Un pasager a relatat, pentru Realitatea TV, ca avionul si-a continuat drumul pâna la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni.