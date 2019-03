Dâmboviţa: Incendiu de vegetaţie uscată pe 10 hectare în Aninoasa Un incendiu de vegetatie uscata s-a extins, sambata, pe o suprafata de 10 hectare in zona localitatii Aninoasa, pompierii intervenind cu forte sporite, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate, nicio persoana nu este ranita si nu exista pericolul ca focul sa se extinda la case sau spre padure. "17 pompieri de la Detasamentul Targoviste actioneaza in zona Dealul cu Tei de la Aninoasa. Este afectata o suprafata de circa 10 hectare. Nu sunt victime si nu ameninta padurea sau locuinte'', au precizat reprezentantii ISU Dambovita. AGERPRES /… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

