- Alunecarile de teren fac prapad și la Glodeni. Și comuna dambovițeana Glodeni se confrunta cu probleme destul de grave. O familie a fost deja evacuata pentru ca locuița a fost grav afectata de alunecarile de teren. Livezile și drumurile comunale s-au transformat in adevarate cratere iar pomii fructiferi…

- Sunt functionari de rangul doi, trei din ministere care ''pun talpa'' unor proiecte importante pentru comunitatile locale, le-a spus senatorul PSD Adrian Tutuianu, joi, la Targoviste, premierului Viorica Dancila si vicepremierului Paul Stanescu.

- Forta alunecarilor de teren este devastatoare in comuna damboviteana Valeni Dambovita. In urma alunecarii de teren din satul Valeni, punctul Lunca, 10 gospodarii au fost evacuate din cele 14 grav afectate, reteau de electricitate a fost avariata precum si cea de apa potabila dar si drumul de acces.…

- Precipitatiile de saptamana trecuta au produs mari stricaciuni unor drumuri judetene, unele de interes turistic. S-au agravat alunecarile de teren de pe drumul comunal de la Lopatari inspre Focul Viu, iar probleme serioase sunt si pe un drum judetean din Bozioru, unde se afla asezarile rupestre, dar…

- Ploile din fiecare primavara activeaza cate o alunecare de teren din judetul Buzau insa autoritatile responsabile sa intervina trec aceste probleme la capitolul „si altele“, invocand de fiecare data lipsa fondurilor necesare ori durata prea mare a procedurilor de licitatie. Dupa problemele din zona…

- Precipitatiile au produs mari stricaciuni unor drumuri judetene, unele de interes turistic. S-au agravat alunecarile de teren de pe drumul comunal de la Lopatari inspre Focul Viu iar probleme serioase sunt si pe un drum judetean din Bozioru, unde se afla asezarile rupestre.

- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inschis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- 71 de localitati din 15 judete se confrunta cu inundatii provocate de ploile din ultimele zile si de topirea masiva a zapezii. Iar riscul este in continuare extrem de mare. A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau. In acest moment, Drumul National 10,…

- Presedintele clubului PAOK, omul de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis, a intrat pe gazon dupa ce fundasul capverdian Fernando Varela (ex-Steaua) a înscris un gol ce parea sa aduca victoria echipei sale în meciul cu AEK Atena, însa arbitrul Georgios

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegati social-democrati din intreaga tara si-au exprimat votul si au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie presedintele executiv al…

- Congresul PSD a fost marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, au decis sa se retraga dupa ce nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. In strada, protestatarii anti-PSD au venit cu megafoane incercand…

- O alunecare de teren a fost la un pas sa blocheze un drum judetean situat la doi pasi de municipiul Bistrita. Pamantul a luat-o la vale pe o portiune de 250 de metri. O casa situata in apropiere de platoul care s-a surpat ar putea fi evacuata, daca situatia se agraveaza. O alta cladire este pusa in…

- Sudul tarii, afectat de inundatii Inundatiile au facut pagube importante în zeci de localitati din sudul tarii, unde apa a intrat în mai multe gospodarii si câteva drumuri sunt impracticabile si la aceasta ora. De altfel, hidrologii au emis mai multe avertizari pentru depasirea…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Dupa doar doi ani si jumatate de la ultimul Congres, PSD urmeaza sa isi aleaga o noua garnitura de vicepresedinti, plus presedintele executiv si secretarul general, in cadrul unui Congres extraordinar organizat sambata, 10 martie, la Sala Palatului. Delegatii social-democrati vor da voturi impartiti…

- Sofat englezesc, dupa reguli romanesti. Este combinatia fatala care a stat la baza a numeroase accidente grave provocate de soferii unor masini cu volan pe dreapta. Cu toate astea, numai anul trecut, in Romania au fost inmatriculate peste 25.000 de masini „englezesti“.

- Europarlamentarul socialist, Ana Gomes, iși face praf colegii de familie politica din Romania. Dupa atacul la Viorica Dancila, Ana Gomes susține ca Liviu Dragnea este un fals socialist ”care a fost condamnat pentru corupție” și care iși pune partidul impotriva justiției. Citește și: Europarlamentar…

- Trei localitați din județul Bistrița-Nasaud nu au medic de familie, releva un document prezentat de Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud (DSP BN), in ședința Colegiului Prefectural care a avut loc miercuri. In total, in județ funcționeaza peste 140 de cabinete de medici de familie și puncte…

- Edward Iordanescu, tehnicianul Astrei, a comentat eliminarea echipei sale din Cupa Romaniei dupa infrangerea de la Mediaș, 0-1. Deși Astra a avut un teren impracticabil in meciul din campionat cu Dinamo, antrenorul giurgiuvenilor nu a ezitat sa se planga de starea gazonului de la Mediaș. "Trebuie sa…

- Alunecare de teren langa un santier din Roma. Sase masini au ajuns in groapa, iar cateva cladiri au fost evacuate. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate. Cauza surparii pamantului nu a fost stabilita deocamdata.

- Pompierii timiseni intervin la momentul publicarii acestei stiri pentru asigurarea masurilor PSI la o conducta magistrala de gaz metan fisurata, in comuna Dumbravita. The post Pericol de explozie la Dumbravita! Magistrala de gaz metan, fisurata. 65 de persoane au fost evacuate appeared first on Renasterea…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc a solicitat Ministerului Afacerilor Interne sa analizeze cazurile privind violența in familie și sa vina cu soluții pentru rezolvarea acestor probleme.

- Viorica Dancila a avut luni o agenda incarcata, pe lista regasindu-se, inca de dimineata, prima vizita de la investirea noului Cabinet a ambasadorului american, Hans Klemm, la Palatul Victoria. Cu ocazia aceasta, premierul si-a „exprimat si ingrijorari” cu privire la caderea bursei americane de saptamana…

- Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a afirmat…

- Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de joi a Guvernului, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca, in astfel de cazuri, politistul...

- Gyori Audi ETO KC, detinatoarea trofeului, a obtinut o victorie clara pe teren propriu, 32-23 cu echipa daneza Nykobing Falster HK, luni seara, pe teren propriu, in Grupa I principala a Ligii Campionilor la...

- Șeful PMP, ex-președintele Traian Basescu, acuza PSD ca a propulsat persoane cu probleme penale și un ”analfabet” in noul Executiv condus de Viorica Dancila. ”Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea.…

- Dragnea: Nu va fi niciun ministru cu probleme penale in Guvern; Rovana Plumb ce probleme are?, a spus președintele PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, in care se va definitiva lista viitorului Guvern Dancila. El a explicat ca, atata vreme cat Parlamentul a respins solicitarea DNA…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu crede ca guvernul Viorica Dancila vor fi nominalizati ministri cu probleme de integritate, dar, in opinia sa, Rovana Plumb, vehiculata pe lista viitorilor ministru, nu are nicio problema in acest sens.

- „Nu va pot raspunde la aceasta intrebare. Nu pot sa stiu care e penal, care nu e penal. Ganditi-va ca sunt europarlamentar si am votat o Directiva europeana care spunea ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare si ca justitia se infaptuieste de catre judecator. Deci acum nu pot sa spun…

- Rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a declarat, luni ca la nivelul instituției sunt foarte mari probleme in ceea ce privește asigurarea incalzirii spatiilor de invatamant si a caminelor universitatii. Potrivit acestuia, cele mai mari probleme ...

- Imagini revoltatoare pe treptele unui dispensar dintr-o comuna vasluiana. Un barbat cu dizabilitati a fost nevoit sa se tarasca pana in cabinetul medicului de familie, asta in ciuda legii care obliga toate institutiile publice sa amenajeze rampe de acces pentru persoanele cu probleme locomotorii. …

- Viscolul a provocat probleme in mai multe județe din țara, inca de miercuri seara: traficul pe mai multe drumuri (inclusiv DN1 și DN7) a fost blocat, cursurile in zeci de gradinițe și școli au fost suspendate și mai multe localitați au ramas fara energie electrica. Dificultați și intarzieri se inregistreaza…

- Un numar de 35 de adulti si cinci copii din noua locuinte, din orasul Zarnesti, au fost evacuati miercuri seara dupa ce o cisterna care transporta 7 tone de benzina si 24 de tone de motorina a intrat intr-un gard de pe strada Mare din localitate, potrivit ISU Brasov, conform Agerpres."Probleme…

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- Numarul persoanelor decedate in urma alunecarilor de teren produse in sudul Californiei a crescut la 17, a anuntat seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. ''Este o coincidenta ca se intampla sa avem 17 decese si 17 persoane disparute'', a spus Brown…

- California ramane victima capriciilor vremii. 13 oameni și-au pierdut viața in alunecari de teren. Asta, la numai o luna dupa ce statul american a fost afectat de cele mai intense incendii de padure din ultimele doua decenii.

- Casa Nationala de Sanatate a prezentat miercuri, ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de medicii de familie. Acestea vin in contextul protestelor din ultimele zile, in care furnizorii de servicii medicale primare au refuzat sa incheie contracte,…

- Cel mai rostit nume pe holurile de la RIN in ultima luna este, de departe, Ronaldo Deaconu. "Cainii roșii" l-au pus cap de lista in mercato-ul din aceasta iarna, iar negocierile pentru mijlocașul de 20 de ani sunt in toi. Daca fotbalistul va ajunge in Ștefan cel Mare, roș-albii iși vor baga in casa…

- Majoritatea medicilor de familie au deja contracte cu Casele de Asigurari Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Majoritatea medicilor de familie din tara au semnat actele aditionale la contractul-cadru, însa în continuare exista colegi…

- Sfarșitul de an prinde unde din cele mai mari companii din Romania pe un butoi cu pulbere. Negocierile privind Contractul colectiv de munca dintre conducere și sindicat nu avanseaza deloc și surse bine informate din piața susțin ca jocurile in aceasta privința s-ar face in afara companiei. Cum lucrurile…

- Inundatiile si alunecarile de teren din Filipine inghit localitati intregi. Mai multe sate au ajuns sub ape dupa ce de cateva zile, sudul tarii este afectat de furtuna tropicala Tembin.Pana in prezent, peste 200 de oameni si-au pierdut viata in urma intemperiilor.