Dâmboviţa: Festivalul de teatru ''Babel'' începe duminică la Târgovişte; tema - imaginea Festivalul Artelor Spectacolului ''Babel'', la care vor participa trupe din 19 tari, incepe duminica la Targoviste, tema din acest an fiind imaginea.



"Este un festival de traditie deja. Editia din acest an se contureaza in jurul temei imagine. Iata ca reusim sa propunem o tema care ar trebui sa intereseze pe toti teoreticienii teatrali, pentru ca imaginea este poate cea mai importanta tema vehiculata in cultura contemporana. (...) Imaginea are un impact major. Pentru noi, oamenii de teatru, cuvantul imagine inseamna astazi si o imbratisare a artelor, pentru ca, daca… Citeste articolul mai departe pe AgerPres.ro…

Sursa articol: AgerPres.ro

