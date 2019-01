Drumul judetean 713, de acces din DN 71 spre platoul Bucegilor, a fost redeschis circulatiei, miercuri, dupa ce a fost deszapezit, iar conditiile meteo s-au imbunatatit, anunta Consiliul Judetean Dambovita. ''Consiliul Judetean Dambovita a redeschis astazi, 23 ianuarie 2019, DJ 713 Sinaia (DN 71) - Saua Dichiului pentru circulatia rutiera. Decizia a fost luata in conditiile in care, in zona montana damboviteana, conditiile meteorologice s-au imbunatatit, iar operatorul economic care efectueaza lucrarile de deszapezire, respectiv SC Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA, a reusit sa degajeze…