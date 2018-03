Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de persoane au fost evacuate, joi dimineața, dintr-un bloc de garsoniere situat în municipiul Suceava, dupa ce una dintre locuințe a luat foc. 20 dintre locatari au reușit sa iasa singuri, pompierii evacuând înca 22 de persoane, între care și patru copii. Conform…

- Opt familii din comuna damboviteana Glodeni vor fi evacuate din calea alunecarilor de teren, dupa ce casele lor au fost grav afectate. Jandarmii le-au pazit toata noaptea bunurile si locuintele pentru ca nu au mai dormit in ele.

- 8 familii evacuate din case cu risc de a se darama, in comuna Glodeni Foto: Arhiva. În judetul Dâmbovita, 8 familii din comuna Glodeni au fost evacuate în cursul serii din cauza ca locuintele lor risca sa se darâme în urma alunecarilor de teren, a decis…

- Comuna Vintileasca si o parte din comuna Jitia din judetul Vrancea sunt izolate in urma reactivarii unor alunecari de teren in zona Vaii Ramnicului, care au afectat drumul national 2N. Potrivit datelor prezentate de autoritatile judetene, pamantul a luat-o la vale cu tot cu copaci, pe o portiune insemnata…

- Un drum judetean din Olt a fost inchis deoarece apa a erodat acostamentul acestuia, iar pe un altul circulatia a fost restrictionata pe un singur sens in urma unei alunecari de teren. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, in localitatea Teslui, pe DJ 546, circulatia…

- Trei case sunt afectate de alunecarile de teren din comuna damboviteana Glodeni, iar alte cateva zeci sunt in pericol daca terenul nu se va stabiliza, informeaza, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Conform sursei citate, din cele trei case afectate, una era nelocuita.…

- Dupa situatia critica din comuna Valeni Dambovita, unde o alunecare de teren a distruse 14 case, trei familii fiind evacuate, acum, pamantul instabil pune in pericol un sat intreg din comuna Glodeni.

- Marți dimineața, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu in cladirea postului de poliție din localitatea Mihalț. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Garzii de intervenție Blaj, cu doua autospeciale…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Cateva sute de consumatori din trei localitati ale judetului Prahova nu beneficiaza, duminica dupa-amiaza, de alimentare cu energie electrica din cauza vremii, zona aflandu-se sub cod portocaliu de polei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, in data de 16.03.2018 s-a reactivat alunecarea de teren Post-ul Familii evacuate in urma unor alunecari de teren, la Valeni Dambovița. Un drum comunal a devenit impracticabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, sambata,fiind activat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat de presa remis, sambata seara, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate la rude, dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, se arata intr-un comunicat de presa remis, sambata seara, AGERPRES, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate,…

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol.

- Cauza probabila a incendiului izbucnit marti seara la Termocentrala Turceni este un scurtcircuit electric produs la un aparat de comanda si control defect, a informat miercuri purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- In urma precipitatiilor abundente cazute in data de 13 martie a.c. in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei, astfel: Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit…

- Miercuri, 14.03.2018, intre orele 10.00 – 12.30, in municipiul Ramnicu Valcea se va desfasura un exercitiu de instiintare, avertizare, alarmare si evacuare in organizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si sub conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”General Magheru”. Obiectivele…

- Pompierii salajeni au intervenit in ultima saptamana la 56 de evenimente, dintre care sase incendii, o indepartare de elemente partial desprinse la fatada unui imobil de pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau si 49 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat de catre echipajele SMURD. Potrivit…

- Un microbuz a luat foc, in noaptea de miercuri spre joi, intr-o autogara din municipiul Targoviste, incendiul fiind stins de pompieri, fara a se inregistra victime, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. ''Pompierii de la Detasamentul Targoviste…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au fost solicitati, duminica, la orele pranzului, pentru stingerea unui incendiu produs la depozitul neconform in localitatea Maldarasti. Cauza probabila, stabilita in urma cercetarilor preliminare,…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- Doi tineri locotenenti din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj au reusit sa ajunga cu ajutorul unor masini de teren la patru calugari care sunt izolati in Defileul Jiului, la oi manastire din zona Dealul Merilor.

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- O masina a luat foc in mers duminica dimineata, la Videle, soferul a incercat sa stinga flacarile, nu a reusit si a sunat la 112, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Nicio persoana nu a fost ranita. Din primele cercetari, cauza producerii incendiului…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Consiliul județean Dambovița a anunțat, astazi, ca din 21 februarie se vor relua lucrarile pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, Post-ul DJ 710 a luat-o la vale din cauza alunecarilor de teren și a eroziunii malurilor paraului Bizdidel apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) au fost solicitați sa intervina pe strada Sucevei, bl. 5C, din Constanța. Potrivit primelor detalii, un copil de 7 ani se afla în pericol de cadere de la etajul 4. Baiatul ar fi fost lasat singur în casa, încuiat.…

- O magazie de lemne din curtea unui localnic din Santimbru-Bai a fost avariata, vineri, de o surpare de teren care s-a produs din cauze necunoscute deocamdata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca este vorba de o groapa…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR: 'Hotii…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un magazin de mase plastice (magazinul economic) din Piața Centrala a municipiului Vaslui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Podul Inalt” Vaslui, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma.…

- Șase pensiuni din Straja amendate din cauza conditiilor de securitate la incendiu Administratorii a sase pensiuni din statiunea Straja au fost amendati de pompierii militari pentru ca spatiile de cazare sau alimentatie publica pe care le detin nu indeplinesc conditiile de securitate la incendiu, valoarea…

- O senilata din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a fost trimisa, luni, in sprijinul unui echipaj de Terapie Intensiva Mobila (TIM) solicitat sa intervina in cazul unui barbat aflat in stare de inconstienta, care nu a putut ajunge la pacient din cauza drumul impracticabil.…

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- Potrivit acestuia, echipajele medicale ale ISU au actionat, in ultimele doua zile, pentru identificarea si acordarea ajutorului medical persoanelor fara adapost din municipiile Botosani si Dorohoi. In urma actiunilor, au fost identificate si transferate intr-un centru social din municipiul…

- In acest sfarșit de saptamana subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 76 misiuni de interventie si 3 exercitii cu forte si mijloace in teren. Potrivit datelor ISU Arad, a fost nevoie de intervenția pompierilor la stingerea a 3 incendii…

- Patru localitati harghitene sunt nealimentate cu energie electrica, sâmbata dimineata, din cauza caderilor de zapada din timpul noptii, care au afectat liniile electrice, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Alina Ciobotariu. Este vorba de satul Izvoarele,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…