Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu a mai ajuns acasa de la scoala, informeaza Mediafax. Cautarile continua sambata, cand vor fi folosite, pentru gasirea fetei, si un elicopter si mai multe drone. Politistii din Dambovita continua sambata cautarile…

- Polițiștii din Tulcea cauta o fata de 16 ani, care in urma cu cateva zile a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Polițiștii au fost anunțați despre dispariția fetei in cursul zilei de marți și au inceput cautarile, anunța MEDIAFAX.Citește și: Surse Cazul Caracal. Ce se va intampla astazi…

- Un preot din Buciumeni, județul Dambovița, s-a ales cu dosar penal pentru distrugere de bunuri dupa ce a incendiat mașina soției sale. Mai mult, el a și amenințat-o pe preoteasa și a primit și un ordin de restricție. Polițiștii din Pucioasa s-au autosesizat ieri privind un incendiu la o mașina și au…

- Un barbat a reclamat la Politie faptul ca doi dintre copii i au fost luati de catre bunici si dusi la domiciliul lor fara aprobarea sa, iar Politia a intocmit un dosar penal pentru lipsire de libertate, informeaza, vineri, IPJ Dolj, relateaza Agerpres.Barbatul a mers la domiciliul bunicilor, insa acestia…

- Ziarul Unirea “Turist” din Dambovița, cu dosar penal in Alba Iulia. Acesta a plecat acasa cu doua televizoare dintr-un apartament inchiriat Un tanar din Dambovița a fost identificat de polițiștii din Alba Iulia ca fiind persoana banuita de furtul a doua televizoare dintr-un apartament din municipiu,…

- Descoperire șocanta in cazul fetelor disparute in Olt! Cele doua fete disparute in Caracal ar fi fost ucise de soferul care le-a luat la ocazie. La domiciliul acestuia, un mecanic auto in varsta de 65 de ani, a descins politia vineri de dimineata. Potrivit Antena3, care citeaza surse din ancheta,…

- Un dosar penal pentru inselaciune a fost dechis de politistii din Gorj in cazul taberei din Japonia in cadrul mai multi elevi romani au ramas blocati in aeroport, in Tokyo. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, ca o parte dintre tineri au plecat spre Romania.