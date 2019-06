Detinutul de la Penitenciarul Gaesti care a evadat marti, in jurul pranzului, de la un punct de lucru din Baleni a fost prins, informeaza IPJ Dambovita.



Barbatul in varsta de 30 de ani a fost prins in localitatea damboviteana Comisani. Acesta urmeaza sa fie dus de la sediul IPJ Dambovita la Penitenciarul Gaesti.



Cel care a evadat executa o pedeapsa privativa de libertate, in regim deschis, pentru o perioada de un an, pentru furt. El a plecat de la o societate comerciala din Baleni, unde desfasura activitati lucrative, fara a mai reveni la unitatea de penitenciar. In cautarea…