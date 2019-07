Dâmboviţa: Consilieri locali PNL, excluşi din partid pentru neimplicare în campania de la europarlamentare PNL Dambovita a luat decizia excluderii din partid a 12 consilieri locali care nu s-au implicat in campania electorala de la alegerile europarlamentare, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, liderul organizatiei, Virgil Guran. 'In urma analizei rezultatului obtinut, rezultat care se spune ca ar fi destul de bun, dar noi suntem nemultumiti, putea sa fie mai bun daca exista mai multa implicare, la o prima evaluare avem 12 consilieri consilieri locali care au fost exclusi pentru lipsa de implicare. Va spun o prima evaluare, pentru ca vom continua analiza si orice coleg care nu vrea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Mihai Voicu a fost condamat azi la 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru ca le-ar fi cerut colegilor care voiau sa candideze de pe un loc eligibil sa „sponsorizeze” in campania electorala. Mihai Voicu și-a anunțat ieșirea din politica dupa ce a primit acest veridct din partea justiției.…

- Campania pentru alegerile europarlamentare a fost una "complexa", a afirmat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea, care s-a declarat multumit ca partidul a reusit in aceasta perioada sa faca "o politica...

- Campania pentru alegerile europarlamentare a fost una "complexa", a afirmat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea, care s-a declarat multumit ca partidul a reusit in aceasta perioada sa faca "o politica altfel", axata pe implementarea programului de guvernare. "Nu poti sa spui intr-o singura…

- Organizația PSD Dambovița anunța ca incepand de astazi, 16.05.2019, domnul Catalin Olteanu a parasit Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta, pentru a se alatura echipei PSD Dambovița. Decizia domnului Olteanu vine in contextul in care acesta nu se mai regasea in modelul de politica practicat de…

- Vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca institutii ale statului sunt implicate in campania electorala in Dambovita, dand ca exemplu Politia judeteana, care, spune el, face presiuni, ii urmareste pe teren si ii filmeaza pe cei de…

- Ieri a avut loc lansarea oficiala acandi-datilor PNL pentru alegerile europarlamentare din data de 26.05.2019, in judetul Dambovita. La eveniment au participat Ludovic Orban -Presedinte PNL, Rares Bogdan si Aurelian Cotinescu – candidati PNL pentru alegerile Europarlamentare, Virgil Guran, presedintele…

- Analistul politic Bogdan Chirieac nu crede in șansele PNL de a depași PSD in urmatoarele alegeri. Din contra, lanseaza un scenariu dur pentru liberali. ”Problema PNL e USR, o victorie a USR, așa cum se prefigureaza, risca sa duca la o lovitura, nu chiar la desființare, pentru ca totuși, e…