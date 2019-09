Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca exista un suspect principal, un cetatean strain, in cazul fetitei de 11 ani din comuna Gura Sutii, disparuta vineri si gasita decedata duminica, pe un camp la iesirea din localitate, potrivit Agerpres."Datele…

- Informatia a fost furnizata de Mircea Badea, la Sinteza Zilei. Acesta a citat-o pe Adina Anghelescu, jurnalist de investigatii. Se pare ca politistii ar fi vorbit cu toate persoanele care apareau pe camerele de supraveghere din localitate.

- Principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani din Gura Șuții, este conform unor surse, un cetațean olandez. Acesta Post-ul Un cetațean strain este principalul suspect in cazul de la Gura Șuții apare prima data in Gazeta Dambovitei .

